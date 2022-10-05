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    防驗尿造假有3招 馬桶水染色最難破解

    採尿員會全程在一旁監視，防範掉包 情事發生。 （資料照）

    採尿員會全程在一旁監視，防範掉包 情事發生。 （資料照）

    2022/10/05 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕雲林縣曾姓男子是毒品列管人口，他在警局驗尿時舀馬桶內的水充當自己的尿液送驗，反而自誤，尿檢呈現陽性而被羈押；毒品害人不淺，政府為了掌握毒蟲落網後，是否持續施用毒品，規定毒品列管人口必須兩年期間，每三個月到警局採尿檢驗。警方針對驗尿有一套SOP，尤其各分局幾乎都設有「採尿室」，採尿室也設置「三大法寶」，能防止毒品人口驗尿時「作弊」。

    一名偵查隊長指出，採尿室三大法寶，分別是蹲式馬桶、設置反光鏡、將馬桶水染色。蹲式馬桶用內的馬桶水較少、不易被毒品人口舀起來混入尿液檢體中作弊；但更重要的是將馬桶水染色，通常警方會將採尿室馬桶水以色素染成紅色或藍色，有別於人體尿液顏色，讓毒品人口無法「動手腳」。

    至於設置反光鏡，是因為警方在毒品人口驗尿時，照理來說要在旁監看，但有人認為觀看距離「太近」有侵害隱私之虞，因此警方大多會保持一定距離。但距離太遠，恐怕會有人趁機作弊，因此設置反光鏡就能讓警方保持距離不侵害隱私，同時也能確保驗尿過程無法作弊。

    不過，有些警方單位受限於駐地現實環境，無法另外設置採尿室，實務上較為變通的作法，是由員警陪同毒品人口在駐地廁所，由員警監控驗尿過程，再將尿液檢體送至分局偵查隊。如果員警監控時不夠專心，就可能發生曾男這種偷天換日的掉包情況。

    毒品人口如果在驗尿後被檢驗出毒品陽性反應，就會再被追究施用毒品的罪責；若驗尿兩年期間都是陰性，就可以解除列管。

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