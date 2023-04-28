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    首頁　>　社會

    「我又沒有射在裡面」 小王鹹濕訊息成鐵證判賠

    基隆市一名人妻瞞著先生與張姓男子交往，未料，手機通訊軟體LINE上出現張男傳來：「我又沒有射在裡面」、「不是說不要戴」等鹹濕對話，被人夫發現，2人姦情才意外曝光。基隆地院審理後，判決張男要賠償人夫6萬元精神慰撫金。（記者林嘉東攝）

    基隆市一名人妻瞞著先生與張姓男子交往，未料，手機通訊軟體LINE上出現張男傳來：「我又沒有射在裡面」、「不是說不要戴」等鹹濕對話，被人夫發現，2人姦情才意外曝光。基隆地院審理後，判決張男要賠償人夫6萬元精神慰撫金。（記者林嘉東攝）

    2023/04/28 16:34

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市一名人妻瞞著先生與張姓男子交往，未料，手機通訊軟體LINE上出現張男傳來：「我又沒有射在裡面」、「不是說不要戴」等鹹濕對話，被人夫發現，2人姦情才意外曝光。基隆地院審理後，判決張男要賠償人夫6萬元精神慰撫金。

    人夫提訴指出，他與妻子2004年婚後育有1女；豈料，妻子在2人結縭17年後，開始與張姓男子交往，還大搞婚外情，他直到去年1月間，才意外在妻子的手機通訊軟體LINE上，意外發現2人的姦情。

    張男不僅透過LINE傳訊息給人妻：「愛你啊」、「愛你」、「乖我也愛妳」及「我也愛你」與「Love you」及「愛你喔」等貼圖，還傳給人妻：「我又沒有射在裡面」、「不是說不要戴」等鹹濕內容。

    人夫認為，2人已逾越男女朋友關係，且發生數次性行為，以張男侵害他配偶權，向張求償50萬元。

    法院審理時，張並未到庭，也未提書狀辯解。法官判定，2人在對話紀錄中以情侶方式互表情愫，甚至談及性事，無論實際上是否有發生性行為，已逾正常社交可容忍之範圍，逾越一般男女社交行為之界限，判決張男要賠償人夫6萬元精神慰撫金，可上訴。

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