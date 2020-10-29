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    首頁　>　社會

    人妻暗蒐證！出國偷吃小三同住一房都被掌握

    陳姓女子以為神不知鬼不覺，與人夫到國外偷情，未料2人同住一房的資料被元配掌握。基隆地院認定，陳女侵害元配的配偶權，要賠償元配10萬元精神慰撫金。（情境照）

    陳姓女子以為神不知鬼不覺，與人夫到國外偷情，未料2人同住一房的資料被元配掌握。基隆地院認定，陳女侵害元配的配偶權，要賠償元配10萬元精神慰撫金。（情境照）

    2020/10/29 19:32

    〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓女子介別人家庭，與人夫到國外偷情，以為神不知鬼不覺；未料，她與人夫出國同住一房的資料被元配掌握，加上陳女在LINE上抱怨人夫：「你有老婆還要小三」。基隆地院認定，陳女侵害元配的配偶權，要賠償元配台幣10萬元精神慰撫金。

    吳女起訴指出，陳女與她丈夫2018年7月間與陳女同遊泰國時，就懷疑2人關係匪淺，後來看到先生LINE上與陳女的對話，陳女又自稱「小三」，追問先生，才知道先生在外偷人。

    吳婦主張，先生與陳女外遇期間，丈夫還把錢拿給陳女投資導致債台高築，致今年4月把房子賣掉還債，搬到12坪大的工作室住。

    吳婦指出，她為了養家當鋼琴家教、替人作臉收入和娘家資助，獨力扶養子女，一直盼丈夫能即時回頭，但先生仍與陳女分分合合，她才決定提告捍衛自己的婚姻，檢具她收集的證據，控告陳女侵害她的配偶權，向陳女求償10萬元精神慰撫金。

    吳提出先生與陳女搭機的班次與出遊期間2人的住房資料，佐證2人一起出遊，入住同一間房；另翻拍2人LINE上的對話，證明2人關係曖昧。

    陳女：「你讓我身邊人看不起、做小三已經丟臉了」、「你有老婆還要小三」。吳丈則回：「我付出一切心血、來愛你」、「我不要你再走回頭路、只因深愛你」等對話。

    陳女辯稱，她有跟吳女的丈夫一起到泰國，當時僅訂到1間房間，由吳女丈夫單獨住宿，她投宿友人代訂的飯店，否認2 人住在同一間房。

    至於，LINE對話是她規勸吳的丈夫是有家室的人，不應另生男女關係。

    法官認為，吳婦提出2人投宿的飯店證明，入住資料人數欄為「2」，加上陳女未提住宿友人代訂飯店證據，認定陳女與人夫同遊泰國共住1房。

    另法官認為，陳女在LINE上自稱「小三」，認定陳女和吳婦的丈夫超越男女正常社交互動範疇，已侵害吳女配偶權，判陳女敗訴，要賠償吳婦10萬元精神慰撫金。

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