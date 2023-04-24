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    T1聯盟鬥毆被告發違社維法 警調查「未妨害公共秩序」裁處不罰

    桃園雲豹作客台啤英熊，兩隊在終場前50.3秒爆發嚴重衝突，英熊助教林玠禾從板凳席衝出一路追打陳孝榕。（資料照）

    桃園雲豹作客台啤英熊，兩隊在終場前50.3秒爆發嚴重衝突，英熊助教林玠禾從板凳席衝出一路追打陳孝榕。（資料照）

    2023/04/24 20:00

    〔記者王冠仁／台北報導〕T1聯盟（台灣頂級職業籃球大聯盟）在今年2月爆發嚴重衝突，桃園永豐雲豹隊與台灣啤酒英熊隊的成員大打出手，有12人被趕出場，事後也有民眾檢舉鬥毆事件違反社會秩序維護法。警方著手通知相關當事人說明、經主管機關函示，最後認定球場並非一般公共場所，當時觀眾也沒有不安，裁處不罰；但為求慎重，警方將於明天把全案將移請士林簡易庭作最後裁處。

    警方解釋，T1聯盟賽事進行時，「場館」是民眾可以進入觀賽之場所，但「球場」只有球員與裁判等賽事相關人員可以進入，因此當時發生鬥毆的「球場」，並不算是公共空間。

    此外，當時衝突時間雖然有28秒，但裁判、工作人員隨即介入調停，透過T1聯盟提供的相關影像，可以發現場邊觀眾並沒有因此躁動不安，觀眾也與球場保持一定距離、被工作人員隔開。警方因此認定，此次球員鬥毆並沒有達到妨害公共秩序、擾亂社會安寧的程度，裁處不罰。

    警方指出，全案起源於今年2月19日，桃園永豐雲豹隊作客前往台灣啤酒英熊隊主場、台北市立大學天母校區體育館球場比賽，雲豹球員陳孝榕向英熊後衛蔣淯安臉部揮肘，兩人相互推擠，英熊助教林玠禾失控衝入場內追打陳孝榕，雙方人馬一擁而上，拳打腳踢場面混亂，總計多達12人被趕出場。

    事後雖然T1聯盟針對鬥毆者祭出相關懲處，但有網友看不下去，向警方告發球員鬥毆涉嫌違反社會秩序維護法。轄區士林分局在3月時，先後傳喚涉及鬥毆的相關人等前來警局說明；當時有些球員向警方說，確實有「動手」攻擊對方，但他們認為那是球場上、球員之間的推擠，並非要故意鬥毆、打傷對方。

    永豐雲豹隊球員曾前來警局說明。（資料照）

    永豐雲豹隊球員曾前來警局說明。（資料照）

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