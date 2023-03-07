T1聯盟場上鬥毆違反社維法 永豐雲豹隊球員今上警局說明

永豐雲豹隊球員今天前來警局說明。（記者王冠仁翻攝）

2023/03/07 19:46

〔記者王冠仁／台北報導〕T1聯盟（台灣頂級職業籃球大聯盟）日前比賽時，桃園永豐雲豹隊與台灣啤酒英熊隊爆發嚴重衝突，警方因有網友告發球員鬥毆違反社會秩序維護法而介入偵辦。繼昨天台啤英熊隊球員蔣淯安與助理教練林玠禾前往士林分局後，今天下午永豐雲豹隊球員也前往警局說明，他們無奈表示確實有「動手」，但認為是球場上的「推擠」，否認是鬥毆。

警方在今天下午5時許，傳喚永豐雲豹隊球員陳孝榕、盧捷閔、羅振峰、曾品富、黃奕勝及球團成員劉晉良前來警局說明，其中劉委由律師前來。當時現場有眾多媒體守候，律師接受訪問時說，今天率球員來配合警方說明，尊重警方調查結果。

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據了解，陳等球員向警方表示，確實有「動手」攻擊，但他們認為那是球場上、球員之間的推擠，並非要故意鬥毆、打傷對方，對於警方展開調查感到相當無奈。

警方指出，比賽當天發生鬥毆後，有網友透過網路報案，向警方告發鬥毆球員違反社維法；警方受理後，向T1聯盟索取當天比賽相關影像以及懲處名單，交叉比對釐清。

本月19日，桃園永豐雲豹隊作客前往台灣啤酒英熊隊主場、台北市立大學天母校區體育館球場比賽，雲豹球員陳孝榕向英熊後衛蔣淯安臉部揮肘，2人相互推擠，英熊助教林玠禾失控衝入場內追打陳孝榕，雙方人馬一擁而上，拳打腳踢場面混亂，總計多達12人被趕出場。

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