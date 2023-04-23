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    首頁　>　社會

    台北夜店爆鬥毆！T1職籃台啤英熊洋將捲入 被警方帶回訊問

    兩男一女共3名美國籍人士今（23）日清晨4時許在台北市信義區夜店外大打出手，雙方3人從夜店外行人道打到馬路上，現場守望員警見狀上前制止時，他們還以英文不斷大喊「不要碰我」。（記者姚岳宏翻攝）<b>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</b>

    兩男一女共3名美國籍人士今（23）日清晨4時許在台北市信義區夜店外大打出手，雙方3人從夜店外行人道打到馬路上，現場守望員警見狀上前制止時，他們還以英文不斷大喊「不要碰我」。（記者姚岳宏翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    2023/04/23 12:33

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市警方獲報，信義區夜店今（23）日清晨4時許有外籍人士打架，兩男一女共3名美國籍人士疑似為了敬酒問題在店內發生口角，散場後在店外遇到，雙方趁著酒意大打出手，其中一人是職籃T1聯盟台灣啤酒英熊洋將柯歐斯，由於雙方不提告，警方詢後依違反社會秩序維護法送辦。

    據了解，29歲的柯歐斯凌晨帶美籍女友到松壽路的RUFF夜店，卻與在夜店認識的另名美籍男子發生衝突，當時被夜店安管介入制止，沒想到雙方散場時又在店外遇到，雙方一言不合大打出手，一路從行人道打到馬路上，現場守望員警見狀上前制止時，他們還以英文不斷大喊「不要碰我」。

    警方將雙方3人全數帶回派出所釐清案情，但他們喝得很醉，在派出所內仍不斷叫囂，柯歐斯甚至不承認自己是來台打球的職籃洋將，直到酒稍醒才對自己的失控行為感到抱歉，由於雙方均不提出傷害告訴，警方依社會秩序維護法偵辦。

    警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，警方將持續加強防制各類不法情事，如遇違法脫序行為一定依法究辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    職籃T1聯盟台啤洋將柯歐斯傳出23日清晨4時許在台北市信義區夜店外與另一外籍人士大打出手，雙方3人從夜店外行人道打到馬路上。（資料照，記者林正堃攝）<b>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</b>

    職籃T1聯盟台啤洋將柯歐斯傳出23日清晨4時許在台北市信義區夜店外與另一外籍人士大打出手，雙方3人從夜店外行人道打到馬路上。（資料照，記者林正堃攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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