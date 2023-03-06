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    T1大亂鬥被告發違反社維法 台啤蔣淯安與助理教練赴警局說明

    T1大亂鬥被告發違反社維法，台啤球員蔣淯安（左）與助理教練林玠禾（右）今赴土林分局說明。（記者王冠仁翻攝）

    T1大亂鬥被告發違反社維法，台啤球員蔣淯安（左）與助理教練林玠禾（右）今赴土林分局說明。（記者王冠仁翻攝）

    2023/03/06 19:02

    首次上稿 18:29
    更新時間 19:02（新增球隊說明內容）

    〔記者王冠仁／台北報導〕T1聯盟（台灣頂級職業籃球大聯盟）在上月19日比賽時，桃園永豐雲豹隊與台灣啤酒英熊隊爆發出T1職籃史上最嚴重衝突，事後有網友向警方告發鬥毆球員違反社會秩序維護法。台啤英熊隊球員蔣淯安與助理教練林玠禾，今天下午前往士林分局說明；據了解，永豐雲豹隊涉及鬥毆的相關球員，也將在明天前往警局說明。

    台啤英雄隊球員蔣淯安與助理教練林玠禾，今天下午在賽務長謝志成、律師丁昱仁陪同下，前往士林分局說明。謝志成接受媒體訪問時表示，目前只希望事件盡快平息，讓球員能夠專注在比賽上。

    據了解，蔣淯安與林玠禾向警方表示，他們不解為何警方會介入球賽，他們認為當天狀況是球場上的事；謝志成則向警方說明T1聯盟事後祭出的懲處狀況。

    警方說，比賽當天發生鬥毆後，有網友看不下去，透過網路報案向警方告發鬥毆球員違反社會秩序維護法第87條第2款「互相鬥毆者」；警方受理後，向T1聯盟索取當天比賽相關影像以及懲處名單，交叉比對釐清。

    本月19日，桃園永豐雲豹隊作客前往台灣啤酒英熊隊主場、台北市立大學天母校區體育館球場比賽，雲豹球員陳孝榕向英熊後衛蔣淯安臉部揮肘，2人相互推擠，英熊助教林玠禾失控衝入場內追打陳孝榕，雙方人馬一擁而上，拳打腳踢場面混亂，總計多達12人被趕出場。

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