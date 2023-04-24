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    小燈泡11歲了 網友回顧嘆至今仍震撼

    小燈泡事件已經過去7年，ptt網友今嘆，仍感到震撼。（資料照）

    小燈泡事件已經過去7年，ptt網友今嘆，仍感到震撼。（資料照）

    2023/04/24 16:49

    〔即時新聞／綜合報導〕小燈泡事件已經過去7年，小燈泡媽媽、現任立委王婉諭昨悼念「小燈泡，11歲，生日快樂」，讓該事件又引發關注，ptt網友回憶，「看到新聞超震撼」、「震撼到國外，記得BBC、CNN有報」等。

    北市內湖2019年發生隨機殺童案，媽媽親眼目睹一公尺外的4歲女兒「小燈泡」遭殘忍殺害，引發社會嘩然，ptt網友今po文 問「小燈泡事件當年有多震撼？」，意外釣出在事發地附近工作、居住的網友們。

    在事發地附近工作、居住的網友說，「就在公司附近，還看到屍體分成兩邊」、「一個多小時前才在附近買早餐，進公司就看到新聞，超傻眼」、「那陣子公司附近的學校圍牆擺滿了卡片鮮花」、「當時就在事發地點旁租房整個超震撼」等。

    其餘網友則說，「記得急診醫師和檢察官因為育有小孩，受訪時都落淚」、「超可怕直接割下來是ISIS」、「現在女兒在公園玩，都超注意有沒閒雜人接近」、「就算新聞照片有打碼，還是看到小朋友分成兩...邊，看完心情整個都不好」、「現在也還是震撼」、「即便放到現在也是很扯，當父母面前砍小孩頭」、「看照片頭顱在地上分開，真的有嚇到」、「震撼到國外，記得BBC和CNN有報」等。

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