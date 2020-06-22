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恐嚇小燈泡媽媽「還有2個可以砍」女網友被起訴

60歲王姓女網友因支持的總統候選人與政黨立法委員得票數不如預期，竟將炮口對準時代力量立法委員王婉諭，上臉書發文刺向王婉諭內心最痛的那塊，事後挨告。士林地檢署偵查終結，今依恐嚇罪嫌將王姓女網友起訴。（資料照）

60歲王姓女網友因支持的總統候選人與政黨立法委員得票數不如預期，竟將炮口對準時代力量立法委員王婉諭，上臉書發文刺向王婉諭內心最痛的那塊，事後挨告。士林地檢署偵查終結，今依恐嚇罪嫌將王姓女網友起訴。（資料照）

2020-06-22 17:27:55

〔記者溫于德／台北報導〕60歲王姓女網友因支持的總統候選人與政黨立法委員得票數不如預期，竟將炮口對準時代力量立法委員王婉諭，上臉書發文刺向王婉諭內心最痛的那塊，事後挨告。士林地檢署偵查終結，今依恐嚇罪嫌將王姓女網友起訴。

起訴指出，今年1月11日深夜23時許，家住北市文山區的王姓女網友，因支持對象得票不如預期，上臉書發文。

女網友先說：「愚天，大港，淋常左這些爛咖都能上，誰在說舉頭三尺有什麼死人骨頭，，就請自便！」後再指「小燈泡媽也上了，我去！」、「沒關係！牠還有兩個可以砍！」等語。

王婉諭報案後接受媒體採訪指出，惡意言論在「小燈泡」事件發生後從未停過，這些言論也使他備感不安且害怕，故希望透過法律途徑讓民眾知道要為自身言論負責。

女網友事後在警詢時稱否認要傷人，並向王婉諭道歉，她接受檢察官偵訊時再度表達歉意。全案偵結，今依恐嚇罪嫌將她起訴。

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