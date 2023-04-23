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    大甲媽南下彰化沒打架 警：強勢維安奏效

    大甲媽南下遶境彰化市，警方「機動應變隊」44名成員部署在媽祖鑾轎周邊，隊長林世明強勢掌控鑾轎行進節奏。 （警方提供）

    大甲媽南下遶境彰化市，警方「機動應變隊」44名成員部署在媽祖鑾轎周邊，隊長林世明強勢掌控鑾轎行進節奏。 （警方提供）

    2023/04/23 14:02

    〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽南下遶境進香活動，今天凌晨過後通過彰化市民生地下道，「白狼」張安樂前往接轎，令警方高度繃緊神經，所幸最終未發生暴力衝突，讓警方鬆一口氣。警方指出，大甲媽遶境彰化市未發生暴力衝突，應與進香陣頭自我克制，以及警方採「強勢」維安方式奏效有關，警方首度成立的「機動應變隊」44名成員部署在媽祖鑾轎周邊，隊長林世明掌控鑾轎行進節奏也功不可沒。

    2019年凌晨零時許，大甲媽平和通過以搶轎惡名昭彰的彰化市民生地下道後，在三民路爆發群眾肢體衝突，包括1名媒體記者、4名員警受傷或被辣椒水噴濺感到不適，經警方以優勢警力壓制，逮捕3名滋事男子，依傷害、毀損等罪嫌移送法辦。

    2020年大甲媽遶境隊伍起駕後沿省道台一線南下，不料行經花壇與大村交界處，執士隊伍所持法器不慎碰到1名男子，男子竟糾眾攔下執士人員，要求道歉，執士人員以為來找碴，雙方引爆衝突，警方追查後將滋事的10位民眾全部逮捕。

    2021年大甲媽通過彰化市民生地下道，一路平安、順暢，直到離開彰化縣境進入雲林縣，都未發生搶轎或暴力衝突，創下近年來首度「零暴力」紀錄，不料去年在鑾轎通過民生地下道後不久，卻爆發史上最嚴重衝突，造成4名員警受傷送醫，時任警政署長陳家欽更撂下重話「一個都不放過」，警方共逮捕6名嫌犯。

    今年大甲媽南下遶境進香活動，縣警局首度成立「機動應變隊」，由訓練科長林世明率領44名跆拳道、柔道高手，部署在媽祖鑾轎周邊，由林世明掌控鑾轎行進節奏，一旦遇有攔轎或有不明份子靠近，機動應變隊立即一擁而上，「強勢」排除任何維安疑慮。儘管今年「白狼」張安樂仍舊前往接轎，但整個過程相當順利平和，讓警方鬆一口氣。

    大甲媽南下遶境彰化市，警方「機動應變隊」44名成員把鑾轎層層包圍，隊長林世明（右1）強勢掌控鑾轎行進節奏，遶境過程平和。 （警方提供）

    大甲媽南下遶境彰化市，警方「機動應變隊」44名成員把鑾轎層層包圍，隊長林世明（右1）強勢掌控鑾轎行進節奏，遶境過程平和。 （警方提供）

    大甲媽南下遶境彰化市，警方將民生地下道周邊全部淨空。 （警方提供）

    大甲媽南下遶境彰化市，警方將民生地下道周邊全部淨空。 （警方提供）

    大甲媽南下遶境彰化市，警方將民生地下道周邊全部淨空，層層警力維安防暴。 （警方提供）

    大甲媽南下遶境彰化市，警方將民生地下道周邊全部淨空，層層警力維安防暴。 （警方提供）

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