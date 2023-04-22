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    能高安東軍山難》遇大雨風險提高 山友：保命物品隨身攜帶

    能高安東軍縱走路線，沿線很多是走在稜線上。（圖由楊傳峰提供）

    能高安東軍縱走路線，沿線很多是走在稜線上。（圖由楊傳峰提供）

    2023/04/22 22:11

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    〔記者陳鳳麗／南投報導〕能高安東軍縱走是很多登山者一生要走一次的路線，山友楊傳峰表示，該路線大多走在稜線上，有幾個陡峭路段，遇雨更難行，建議保暖、防風防雨裝備和備用藥物帶齊，且保命裝備務必隨身攜帶，隊員間距離不要拉得太遠，最重要的是，遇天候不佳或身體有狀況時，就要撤退、迫降。

    經常登山也帶學生爬山的楊傳峰表示，能高安東軍緃走通常安排五、六天的行程，從屯原登山口進入後，行經卡賀山、能高主峰、能高南峰、光頭山、白石山、安東軍山，最後從奧萬大出來，沿線走在南投縣與花蓮縣交界的高山稜線上，沿途會看到美麗的草原，也會近距離與水鹿相遇，都讓山友難以忘懷。

    楊傳峰說，能高主峰、能高南峰及安東軍山叉路往下到奧萬大的山路，是行程中比較陡峭、難走的路段，若遇天候不佳，一路走來就更辛苦，且風險大為提高，因此務必做好保暖、防風防雨，上山前一定要帶齊裝備和高山症備用藥，即使有協作幫忙背負較重的裝備，但保暖、防風、防雨裝備、備用藥物和1日份的基本行動糧，更要隨身攜帶，才能在萬一落單時能用來保命。

    剛爬山那段時間也出現過高山症的症狀，因此每次登山一定會帶高山症預防藥丹木斯及治頭痛藥物。建議可在出發前12小時先吃丹木斯，而在行程中若感覺有頭痛的先兆，也趕緊吃一顆頭痛藥。

    楊傳峰指出，同行隊員腳程有快有慢，但儘可能不要距離太遠，而途中若下雨，風險機率即變高，因此若行程不趕，可先就地紮營躲雨，等雨停再繼續前行；因為該路線大多走在稜線上，若遇強風實在沒辦法紮營，就要考慮撤退。

    楊傳峰說，萬里池是能高安東軍縱走知名的景點，景致迷人。（圖由楊傳峰提供）

    楊傳峰說，萬里池是能高安東軍縱走知名的景點，景致迷人。（圖由楊傳峰提供）

    與水鹿相遇，是山友在能高安東軍縱走時很期待的事。（圖由楊傳峰提供）

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