3天救援落幕！能安縱走山友體力不支 今由直升機吊掛救出

能高安東軍縱走第一獵寮附近陡峭且密林環繞，直升機無法執行空中吊掛救援。（南投縣消防局提供）

2022/12/16 14:11

〔記者佟振國／南投報導〕55歲梁姓男子與友人攀登能高安東軍縱走，13日下午行經第一獵寮附近，因嚴重嘔吐、肢體無力，無法繼續行程，南投縣消防局獲報派員由奧萬大入山救援，由於天候、現地條件不佳，無法執行直升機救援，經地面救援人員協助梁男下撤至萬大南溪床，今天天候好轉，終於由空勤直升機吊掛救出送醫，耗時3天的救援任務才告落幕。

據了解，梁男與友人本月8日由屯原登山口入山，攀登能高安東軍縱走，預計13日由奧萬大下山，但當天行經海拔約2500公尺的第一獵寮附近，梁男出現嚴重嘔吐、身體不適、肢體無力等症狀，由於現場無手機訊號，同行友人先行下山至可通話處打119求救。

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消防局調派仁愛消防分隊5名警消及林務局人員前往救援，但人員由奧萬大入山步行至第一獵寮約需2天，申請直升機又碰上天候不佳與現場密林環繞，現地環境不利直升機執行吊掛，只能靠地面救援。

地面搜救人員昨天下午2點多終於接觸梁男，由於梁男頭暈嘔吐等症狀持續，考量直升機仍因天候因素無法救援，由人員陪同、攙扶緩慢下撤至開闊的萬大南溪溪床待援，今天凌晨4點多救難人員回報已至萬大南溪，且山區天候好轉，空勤直升機由花蓮起飛進行吊掛，上午8點多順利降落奧萬大森林遊樂區停機坪，由救護車協助送醫，耗時3天的山域事故救援終於落幕。

消防局表示，由於明起受寒流影響，海拔3000公尺高山將迎來更低溫，或是降雪、結冰，呼籲民眾審慎評估天氣條件、身體狀況及雪地裝備是否充足，避免貿然前往，以策安全。

奧萬大進入至第一獵寮路途遙遠難行，約需步行2天抵達。（南投縣消防局提供）

救難人員協助梁姓男子緩慢下撤至萬大南溪，再由直升機吊掛救援。（南投縣消防局提供）

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