縱走能高安東軍 女山友被箭竹刺傷眼送醫

2019-09-15 11:39

〔記者花孟璟／花蓮報導〕來自北部一行9人登山隊中秋節連續假日縱走能高安東軍，中秋節前一天從南投屯原入山，預計16日從奧萬大下山，花蓮縣消防局今天上午接獲報案，一名44歲許姓女隊員被箭竹刺傷眼睛，導致角膜破裂，在萬里池畔紮營待救，由於山區天候佳，消防局請求空勤總隊支援，黑鷹直升機上午從花蓮機場起飛，10點07分已經將女山友送到花蓮降落，送往慈濟醫院救治。

花蓮縣消防局二大隊隊長王明忠說，今天上午接獲報案，9人登山隊今天是第4天行程，隊中44歲許姓女隊員不慎被箭竹刺傷眼睛，受傷的時間地點狀況不明，導致角膜破裂，無法行走，於座標東經121度16分14.0秒，北緯23度54分06.0秒，位於萬里池畔紮營待救。

花縣消防局派3人、空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊出動機型UH-60M黑鷹直升機，編號NA-701號機執行任務，上午9點半由花蓮機場起飛定向目標區，09:43時抵達目標區，發現待救目標於萬里池谷地，實施高低空偵查後，機組員評估採取直接落地，搭載後送並實施救援提示，9點50分著陸目標區後完成傷患搭載，09:54時起飛離開目標區，10:07時落花蓮港天宮西側空地，在救援人員攙扶下坐上花蓮縣消防局救護車，送往慈濟醫院救治。

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