不怕迷路了！能高安東軍下載離線地圖 各種標示牌也可顯示

能高安東軍縱走500號（魯地圖50.0k）終點奧萬大國家森林遊樂區內的大型告示牌。（南投林管處提供）

2022/11/25 17:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「能高安東軍」是登山熱門路線之一，南投林管處繼與山岳協會合作優化路標，每100公尺設置1面，也與魯地圖合作，將能高安東軍全線地圖里程和現場的標示牌誌系統同步呈現，即下載離線地圖APP，不只有等高線，且能顯示每隔100公尺就有1面的標示牌，讓山友攀登時可藉此減少迷途的可能性。

南投林管處與中華民國山岳協會合作，能高安東軍從自「光被八表」後的縱走路線標示系統，11月8日完成34.3公里長的路線設置，每100公尺設置1面反光標示牌，若有易迷失叉路，會有防迷的空白反光標示牌，跟著標號順序走，可降低迷途風險，若遇山域事件回報標號，救難人員可清楚得知求救地點。

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林管處也與「魯地圖」合作，將能高安東軍全線地圖里程和現場的標示牌誌系統，同步呈現在離線地圖APP。林管處表示，過去山友登山多帶紙本地圖，為了怕濕掉有些會護貝或折疊在口袋內，有時會有磨損不清情況，且紙本地圖只有等高線標示，但「魯地圖」的離線地圖APP就會顯示每一面標示牌位置。

林管處說，初學者使用魯地圖，若是走到光頭山現場路標牌是284，魯地圖上就是28.4K處，該資訊可作為山友安全回報及搜救隊伍通聯的參考。

光頭山新路標。（南投林管處提供）

魯地圖公開網頁。（南投林管處提供）

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