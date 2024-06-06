詐欺犯罪危害防制條例初審 境外平台須類落地 違者可罰1億

國內詐騙猖獗，立法院內政委員會昨初審通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例草案」。（記者李文馨攝）

2024/06/06 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕打詐已列為新政府施政的重中之重，除行政院長卓榮泰上任後積極展開作為，立法院內政委員會也於昨天初審通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例草案」，初審條文罰則再翻倍，要求TikTok等境外大型網路平台「類落地」，違者可罰二五○萬元以上、一億元以下罰鍰，情節重大者可降低流量甚至限制擷取，形同封網；草案同時加重詐欺犯刑責。

上游有防詐義務 下游加重刑責

內政部長劉世芳表示，打詐專法從上游強化金融、電信及網路各面向的防詐作為，課予相關業者防詐義務；下游加重詐欺集團犯嫌刑責及擴大不法利得沒收，以嚴懲詐欺犯罪，同時建構保護詐欺犯罪被害人機制，提供相關協助及損害填補，盼採就源及溯源「雙源齊清」的方向，與跨部會齊力防詐。

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犯罪獲利達1億者 最重關12年

加重刑責方面，規定詐騙同一被害人財損達五百萬元，處三年以上十年以下徒刑、得併科三千萬元以下罰金；民眾黨團也加碼，犯罪獲利達一億元者，處五年以上十二年以下徒刑、得併科三億元以下罰金。

草案規定應「類落地」的業者，未在台設置法律代表人或不配合移除下架詐騙廣告，可罰二五○萬元以上、最重一億元以下罰鍰，情節重大者可降低流量，甚至限制擷取。

草案規範三人以上假冒政府機關或公務員名義，運用深偽影音或境外機房詐騙國人，加重其刑二分之一；不過朝野對刑責標準無共識，此部分將再協商。

「打詐新四法」已完成洗錢防制、詐欺危害防制及科技偵查等三項草案初審，預定至今天可全數通過打詐四法初審。

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