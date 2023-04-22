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    能高安東軍登山隊遇今年最強春雨鋒面！ 領隊失溫身亡、美籍女子失聯

    警、消在20.2K處能高山主峰北側的小山頭附近，發現步道下方樹叢有橘色布塊，疑似失蹤葉女所有，不過傍晚已經證實不是，附近也沒有找到葉女蹤跡。（消防局提供）

    警、消在20.2K處能高山主峰北側的小山頭附近，發現步道下方樹叢有橘色布塊，疑似失蹤葉女所有，不過傍晚已經證實不是，附近也沒有找到葉女蹤跡。（消防局提供）

    2023/04/22 19:04

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕3名美籍女山友揪團進行百岳「能高安東軍」縱走，聘2個協作和1領隊組成6人登山隊，18日從屯原入山，卻碰到今年最強春雨鋒面，造成1死1失蹤。陳姓領隊昨天早上11點被協作發現遺體，至於主揪美籍華裔葉姓女子則失蹤。花蓮縣消防局表示，今天早上4名警、消從天池出發，要前往20.2K處尋找一塊疑似是葉女所有的布塊，不過今傍晚已證實，橘色布塊非葉女所有，明天將持續擴大搜救。

    據了解，主揪葉女是美籍華裔女子，在美擔任大學教授，揪同是教授的55歲美籍女性友人、以及女性友人的25歲姪女共3人爬能高安東軍，另聘陳姓男子擔任領隊，領隊又另外找2名協作，共同組成6人登山團，於18日從屯原入山，預計5到6天挑戰能高安東軍；該團18日從屯原出發，當晚在距離天池山莊約4小時路程的電塔紮營，19日一早從電塔出發。

    花蓮縣消防局第二大隊長王明忠說，該團原訂第2晚（19日）至大陸池營地紮營，不過6人分小團，腳程快的女性友人和姪女領先，2名重裝的協作、落後的葉女及押隊的陳姓領隊走在後面，不過協作、陳姓領隊之間互有幾次超車。

    協作向消防表示，他們在下午3點上能高主峰後，發現山區風雨愈來愈大，因此協作聯絡落後的陳姓領隊之後，決定更改行程到台灣池紮營，預計20日撤退；協作先是往前追上女性友人和姪女，19日晚上4人在21.5K的台灣池紮營，至於原本一度腳程落後的陳姓領隊及葉女，19日晚反而超前在22.3K大陸池營地紮營。

    協作說，20日一早協作與2名美籍女子從台灣池出發撤退，協作及隊員4人中午走到電塔時手機開機，才發現陳姓領隊在上午10點多曾傳出求救訊息，陳表示2人還在大陸池附近，他自己失溫、葉女疑似也有高山症現象。

    王明忠說，協作20日先陪女性友人和姪女至天池後，又回去找陳姓領隊，昨天上午11時左右，在大陸池營地附近發現陳姓領隊遺體，至於葉女則不知去向，失蹤原因不明。另外，途經步道20.2K時，2名協作也發現一橘紅色布塊，掛在步道下方約10公尺至15公尺邊坡的樹叢上，疑似是葉女所有。

    然而，今天花蓮縣消防局第一梯次4個警、消攜帶繩索裝備前往橘色布料處尋人，傍晚已回報，證實橘色布塊是背包套，附近也沒發現葉女蹤跡，因此搜救人員今晚已返回天池山莊，與今晚抵達天池山莊的花消第2批搜救人員（3警、消及2名熊出沒協作）會合。

    王明忠說，地面搜救隊20日出發後，也多次請求空勤總隊支援直升機，不過因連日來山區雲層太厚，直升機無法出動，明天將持續救援。

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