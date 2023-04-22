能高安東軍登山隊伍 領隊失溫身亡、美籍山友失聯

2023/04/22 14:22

〔中央社〕1名華裔美籍女山友跟團攀登能高安東軍路線，因腳程不快由領隊陪同走在隊伍最後，碰上降雨，氣溫下降，陳姓領隊20日求援，搜救人員21日抵達後，領隊已失溫不治，同行女山友失聯。

這團登山隊伍共6人，由3名美籍山友、2協作及1領隊組成，18日自南投屯原登山口入山，原計畫24日奧萬大出，因2名美籍女山友腳程快，與2名協作走在隊伍前方，華裔美籍女山友腳程較慢，由陳姓領隊陪同走在後方。

請繼續往下閱讀...

19日傍晚登山隊伍在台灣池紮營，協作遲遲等不到落後的陳姓領隊及女山友到營地，經聯繫後，陳姓領隊向協作表示，自己疑似失溫、女山友高山症發作，2人沒有帳篷，僅有睡袋及行動糧，協作隨即尋人，並向花蓮縣消防局通報求援。

花蓮縣消防局救災救護第二大隊指出，20日獲報後先後派出兩梯次共7人上山救援，天池山莊也出動救援隊伍與協作會合，因山區天候不佳，空勤無法出動救援。

花蓮縣消防局救災救護第二大隊指出，搜救隊伍21日上午11時許尋獲陳姓領隊，已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，但並沒有看到華裔美籍女山友身影。

花蓮縣消防局救災救護第二大隊指出，協作搜救過程，在能高安東軍路線19.2公里處下方邊坡有看到疑似是衣物的塑膠布料，初判山谷深度約15公尺，今天將會同搜救隊伍下切確認，持續搜尋失聯女山友。

花蓮縣消防局救災救護第二大隊指出，同行隊伍2名美籍女山友在協作陪同提前下山。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法