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    南投7天9山難！南三段1天3起 2人受困3天才獲救

    南三段李姓女山友摔傷腿部骨折，空勤直升機今天吊掛送醫。（南投縣消防局提供）

    南三段李姓女山友摔傷腿部骨折，空勤直升機今天吊掛送醫。（南投縣消防局提供）

    2023/04/08 22:05

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣今天（8日）陰晴不定，天空不時傳出陣陣聲響，引發關注，南投縣消防局證實，這並非悶雷，而是直升機在協助救援。而清明節當天南三段發生3起登山事故，受困3天的1男1女2名山友今天才順利吊掛下山，送醫治療已無大礙。

    南投縣消防局指出，南三段在山岳界素有「終極縱走路線」之稱，4月5日清明連假最後一天，接連發生3起意外，第1案是當天早上10點，52歲陳姓男子行經南三段天南可蘭山出現高山症，意識模糊、頭痛、嘔吐，當時氣候轉好，順利由直升機救下山。

    第2案發生在5日下午2點左右，34歲李姓男子行經南三段本鄉山，樹木遭雷擊，被噴飛碎木砸到髖骨受傷。第3案是35歲李姓女子，夜晚9點行經南三段亞力士營地時摔倒腿部骨折，與第2案李男一樣，在原地等待救援。

    怎料，接連3日天氣都不理想，空勤直升機無法起飛，南投縣消防分局派遣地面部隊2梯次上山救援，同時持續申請直升機奧援。今天氣候轉好，第2案李男上午7點半左右由直升機順利救出，但南投雲多無法降落竹山消防訓練中心，改降台中清泉崗機場，再由救護車送沙鹿光田醫院治療。

    第3案李女位處亞力士營地密林中，無法執行吊掛作業，地面部隊今天上午5點從無雙部落步行挺進4個多小時，與李女會合，初步冰敷與包紮後，人力背負接駁將李女送到空曠處，直升機下午12點半順利吊掛，降落清泉崗機場後，轉由救護車送送梧棲童綜合醫院治療。

    據統計，南投縣從4月1日清明連假首日到昨天（7日）為止，總共發生9件登山意外，南三段1天3起更創新猷，而且集中在信義與仁愛鄉山域，消防人員忙得人仰馬翻。最近天氣十分不穩定，消防局再度呼籲，登山前一定要做好風險評估，才是確保登山安全之道。

    南三段李姓女山友摔傷腿部骨折。（南投縣消防局提供）

    南三段李姓女山友摔傷腿部骨折。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防救援人員徒步上山救援腿部骨折女山友。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防救援人員徒步上山救援腿部骨折女山友。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防救援人員輪流女山友到空曠處，以便直升機吊掛救援。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防救援人員輪流女山友到空曠處，以便直升機吊掛救援。（南投縣消防局提供）

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