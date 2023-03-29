彰化婦人登山失蹤 消防員垂降75米山壁尋獲已氣絕

彰化縣消防隊林厝特搜隊垂降75公尺，沿著陡峭的山壁將陳女吊掛上去，搶救過程險象環生。（民眾提供）

2023/03/29 21:17

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化69歲陳姓女子昨（28）日下午出門後未返家，今日其家屬在田中森林步道一涼亭處發現陳女皮包，擔心恐有不測報警，彰化縣消防局出動空拍機協尋，在步道下方75公尺的山壁發現一雙人腳，立即派2名消防員以繩索垂降方式救援，經確認為陳女，但頭部有明顯外傷，已無生命跡象。警方表示，確切死因仍須調查釐清。

彰化縣消防局表示，今日12時20分獲報，有民眾登山田中森林公園步道時失蹤，並在一涼亭處發現失蹤者皮包，立即派遣林厝特搜隊等分隊人員協尋，下午2時14分特搜隊抵達，並從皮包遺留處架設繩索垂降，沿著山壁進行地毯式搜救。

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彰化消防大隊第二大隊隊長葉明波表示，現場也出動空拍機搜尋，下午2時55分在步道下方約75公尺處，發現有疑似失蹤者的腳並穿粉色鞋子，經確認陳女無誤，下午3時01分，搜救人員抵達找到陳女，不過頭部明顯變形，現場無生命跡象。

葉明波說，該山壁甚為陡峭，距谷底約100公尺，而陳女墜落處位在半山腰間，現場幾乎無立足點，搶救更為不易，2名搜救人員加上失蹤者與吊具重達300公斤以上，耗時1個多小時終於把陳女吊掛上去，經送醫急救仍不治。

據了解，陳女熱愛爬山，昨日獨自前往田中森林步道登山，原本甚為熟悉的路線，卻發生墜落意外。有民眾指出，陳女墜落處步道狹窄，一旁就是山崖缺口，若不慎就容易跌落，以前也發生過登山客跌落意外，後來還在步道上架起圍欄，阻隔危險。

警方表示，現場發現陳女皮包跟水杯，陳女為何橫越圍欄而導致意外原因仍須進一步調查釐清。

彰化縣消防隊搜救大隊架設繩索垂降，沿著山壁進行地毯式搜救。（民眾提供）

現場搜救人員將陳女救上後立即送醫急救。（民眾提供）

陳女的皮包遺落在涼亭處圍欄。（民眾提供）

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