霞喀羅古道夫救妻雙雙墜谷案 事隔28天尋獲丈夫遺體

霞喀羅古道上月發生一名丈夫為營救愛妻不幸雙雙墜落谷，丈夫失蹤28天後，新竹縣政府消防局獲報發現丈夫遺體，昨天組隊於事故地點下方數百公尺處，將遺體以人力接駁搬運到登山口。（竹縣府消防局提供）

2022/12/26 12:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北市一對夫妻前往新竹縣霞喀羅國家步道健行，丈夫為營救愛妻不幸雙雙墜谷，妻子摔至溪邊當場身亡，丈夫卻失蹤；事隔28天，竹縣府消防局獲報發現丈夫遺體，昨天組隊於事故地點下方數百公尺處，將遺體接駁搬運到登山口，交由警方和家屬處理。

消防局表示，台北市山友一行18人上月27日上午約6點30分，從霞喀羅古道五峰民生部落登山口出發，12點抵達白石派出所休息近1個小時後繼續前往，沒想到在過白石吊橋往養老垂直木梯前的山徑上，發生夫妻檔摔落薩克亞金溪溪谷的意外。年約70歲沈姓婦人在山徑上不明原因失足墜谷身亡，丈夫郭男為救愛妻也不幸一同摔落，但搜救人員連日尋找郭男皆無所獲。

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消防局表示，本月24日下午4點50分接獲民眾報案，在霞喀羅古道白石吊橋事數地點下方約數百公尺處發現郭先生的遺體，因天色已晚，搜救難度較高；翌日上午6點集結搜救人員11上山，9點半接觸到遺體，1個小時拖拉至古道上，之後人以力接駁搬運方式，於下午1點運到登山口交由警方處理。

意外發生後，家屬不放棄希望，請來民間搜救隊持續尋找；如今找到郭先生已無生命徵象，令家屬悲傷不捨，但至少終於能夠「回家」!

霞喀羅古道上月發生一名丈夫為營救愛妻不幸雙雙墜落谷，丈夫失蹤28天後，新竹縣政府消防局獲報發現丈夫遺體，昨天組隊於事故地點下方數百公尺處，將遺體以人力接駁搬運到登山口。（竹縣府消防局提供）

台北市一對夫妻前往新竹縣霞喀羅國家步道健行，丈夫為營救愛妻不幸雙雙墜谷，妻子摔至溪邊當場身亡，丈夫卻失蹤；事隔28天，竹縣府消防局獲報於事故地點下方數百公尺處發現丈夫遺體。（竹縣府消防局提供）

台北市一對夫妻前往新竹縣霞喀羅國家步道健行，丈夫為營救愛妻不幸雙雙墜谷，妻子摔至溪邊當場身亡，丈夫卻失蹤；事隔28天，竹縣府消防局獲報於事故地點下方數百公尺處發現丈夫遺體。（竹縣府消防局提供）

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