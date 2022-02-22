4男寒流登山1人霞喀羅失聯 搜救員頂酷寒找人

新竹縣政府消防局第二大隊搜救人員在霞喀羅國家步道頂著10度以下的低溫搜尋，沿途邊清開落石，雙手和雙腳被凍得發紅，所幸在今天中午順利找到失聯的邱男。 （竹縣府消防局提供）

2022/02/22 19:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕濕冷天氣，日前因淨山爭議引發熱烈討論的新竹縣霞喀羅國家步道21日傳出失聯意外，一名58歲邱姓男子20日和3名友人相約進行油霞麥縱走，未料遇雨而在霞喀羅古道失聯，所幸遇原住民協助報案，消防局第二大隊搜救人員頂著10度以下的低溫奮力搜尋，沿途邊清開落石，雙手和雙腳被凍得發紅，所幸在今天中午順利找到邱男。

新竹縣政府消防局表示，湖口鄉邱姓男子等一行4人20日相約油（油羅山）霞（霞山）麥（麥巴萊）縱走，4人分隔近100公尺依序前行，也陸續在油羅山及霞山三角點會合，未料到麥巴萊山時卻未見邱男身影，經通話後得知邱男已走到霞喀羅古道，便相約在尖石養老會合。

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但後來遲遲未見邱男身影，3名友人認為邱男有登山經驗，過去也曾走過霞喀羅古道，再加上有準備充足的食物和飲水及過夜裝備，推想邱男可能想在山上過夜，於是決定先行返家等候邱男訊息。但直至21日下午4點都未接獲邱男電話，邱男也未返家，於是打119求救。

消防局今天一早派出4組16人分4條路線搜尋，約莫9點半獲知邱男在白石駐在所附近，搜救人員立刻前往當地，並在接近中午12點接觸到邱男，順利將他帶回山下。

邱男表示，20日下午4點許他從霞喀羅古道一路往白石吊橋走，走到朝日駐在所附近時需要過溪，但天色已晚，加上下雨造成溪水暴漲，他擔心被衝走就退回朝日駐在所過夜；隔天21日擔心自己會迷路所以留在原地等待救援，深信他的朋友一定會來找他，但直到晚上都未見同伴的身影。

邱男22日一早決定鼓起勇氣繼續往前走，走到白石駐在所時，聽到有狗叫聲，他興奮的快步往前，果然發現當地原住民，立刻請對方協助報案。

消防局第二大隊大隊長陳軍佑提醒民眾，天候不佳時請不要隨意上山，以免有失溫危險。此外，行動電源一定要備足，邱男因為第一天手機就沒電了，以致於無法聯繫，也沒辦法使用手機地圖。

另外，登山時一定要結伴同行，多數失蹤者都是因為落單所造成，同時應備妥地圖、頭燈、保暖衣物以及足夠的水和食物，發現自己迷路撥打119或112求救，待在原地等待救援，千萬不要為了尋找水源而下切溪谷，以免迷失方向。

新竹縣政府消防局第二大隊搜救人員在霞喀羅國家步道頂著10度以下的低溫搜尋，沿途邊清開落石，雙手和雙腳被凍得發紅，所幸在今天中午順利找到失聯的邱男。 （竹縣府消防局提供）

新竹縣政府消防局第二大隊搜救人員在霞喀羅國家步道頂著10度以下的低溫搜尋，沿途邊清開落石，雙手和雙腳被凍得發紅，所幸在今天中午順利找到失聯的邱男。 （竹縣府消防局提供）

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