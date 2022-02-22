為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    4男寒流登山1人霞喀羅失聯 搜救員頂酷寒找人

    新竹縣政府消防局第二大隊搜救人員在霞喀羅國家步道頂著10度以下的低溫搜尋，沿途邊清開落石，雙手和雙腳被凍得發紅，所幸在今天中午順利找到失聯的邱男。 （竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局第二大隊搜救人員在霞喀羅國家步道頂著10度以下的低溫搜尋，沿途邊清開落石，雙手和雙腳被凍得發紅，所幸在今天中午順利找到失聯的邱男。 （竹縣府消防局提供）

    2022/02/22 19:59

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕濕冷天氣，日前因淨山爭議引發熱烈討論的新竹縣霞喀羅國家步道21日傳出失聯意外，一名58歲邱姓男子20日和3名友人相約進行油霞麥縱走，未料遇雨而在霞喀羅古道失聯，所幸遇原住民協助報案，消防局第二大隊搜救人員頂著10度以下的低溫奮力搜尋，沿途邊清開落石，雙手和雙腳被凍得發紅，所幸在今天中午順利找到邱男。

    新竹縣政府消防局表示，湖口鄉邱姓男子等一行4人20日相約油（油羅山）霞（霞山）麥（麥巴萊）縱走，4人分隔近100公尺依序前行，也陸續在油羅山及霞山三角點會合，未料到麥巴萊山時卻未見邱男身影，經通話後得知邱男已走到霞喀羅古道，便相約在尖石養老會合。

    但後來遲遲未見邱男身影，3名友人認為邱男有登山經驗，過去也曾走過霞喀羅古道，再加上有準備充足的食物和飲水及過夜裝備，推想邱男可能想在山上過夜，於是決定先行返家等候邱男訊息。但直至21日下午4點都未接獲邱男電話，邱男也未返家，於是打119求救。

    消防局今天一早派出4組16人分4條路線搜尋，約莫9點半獲知邱男在白石駐在所附近，搜救人員立刻前往當地，並在接近中午12點接觸到邱男，順利將他帶回山下。

    邱男表示，20日下午4點許他從霞喀羅古道一路往白石吊橋走，走到朝日駐在所附近時需要過溪，但天色已晚，加上下雨造成溪水暴漲，他擔心被衝走就退回朝日駐在所過夜；隔天21日擔心自己會迷路所以留在原地等待救援，深信他的朋友一定會來找他，但直到晚上都未見同伴的身影。

    邱男22日一早決定鼓起勇氣繼續往前走，走到白石駐在所時，聽到有狗叫聲，他興奮的快步往前，果然發現當地原住民，立刻請對方協助報案。

    消防局第二大隊大隊長陳軍佑提醒民眾，天候不佳時請不要隨意上山，以免有失溫危險。此外，行動電源一定要備足，邱男因為第一天手機就沒電了，以致於無法聯繫，也沒辦法使用手機地圖。

    另外，登山時一定要結伴同行，多數失蹤者都是因為落單所造成，同時應備妥地圖、頭燈、保暖衣物以及足夠的水和食物，發現自己迷路撥打119或112求救，待在原地等待救援，千萬不要為了尋找水源而下切溪谷，以免迷失方向。

    新竹縣政府消防局第二大隊搜救人員在霞喀羅國家步道頂著10度以下的低溫搜尋，沿途邊清開落石，雙手和雙腳被凍得發紅，所幸在今天中午順利找到失聯的邱男。 （竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局第二大隊搜救人員在霞喀羅國家步道頂著10度以下的低溫搜尋，沿途邊清開落石，雙手和雙腳被凍得發紅，所幸在今天中午順利找到失聯的邱男。 （竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局第二大隊搜救人員在霞喀羅國家步道頂著10度以下的低溫搜尋，沿途邊清開落石，雙手和雙腳被凍得發紅，所幸在今天中午順利找到失聯的邱男。 （竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局第二大隊搜救人員在霞喀羅國家步道頂著10度以下的低溫搜尋，沿途邊清開落石，雙手和雙腳被凍得發紅，所幸在今天中午順利找到失聯的邱男。 （竹縣府消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    奇萊南峰傳山難 3移工入山遇寒流傳1死2受困救援中
    2022/02/22 12:50

    奇萊南峰傳山難 3移工入山遇寒流傳1死2受困救援中
    玉山10年山難「創傷」居首 體力不支易落入危險三部曲
    2022/02/17 11:41

    玉山10年山難「創傷」居首 體力不支易落入危險三部曲

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    雪山雪東線1山友滑倒脊椎受傷 消防馳援要2天才能到
    2022/02/13 22:18

    雪山雪東線1山友滑倒脊椎受傷 消防馳援要2天才能到
    只能坐著！登山客墜谷卡絕壁48小時 印度軍方出動成功救援
    2022/02/09 19:49

    只能坐著！登山客墜谷卡絕壁48小時 印度軍方出動成功救援

    肺阻塞患者染肺炎 病況恐急速惡化
    男過年攀無明山墜崖亡 直升機運送遺體下山
    2022/02/06 17:38

    男過年攀無明山墜崖亡 直升機運送遺體下山
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播