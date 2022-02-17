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    玉山10年山難「創傷」居首 體力不支易落入危險三部曲

    玉管處呼籲登山最好結伴而行，慎選隊友彼此扶持，以免變成名義結伴，實則獨攀的情況。（玉管處提供）

    玉管處呼籲登山最好結伴而行，慎選隊友彼此扶持，以免變成名義結伴，實則獨攀的情況。（玉管處提供）

    2022/02/17 11:41

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園管理處統計近10年來的山難中，以創傷佔22％居首，玉管處呼籲行前做好準備，過程中若發生體力不支，則容易出現落後、落單、落入險境的「危險三部曲」，提醒山友慎選同伴與領隊，找熟識與體能相近者上山，以免名義結伴，實則獨攀，確保團進團出、互相扶持，維護登山安全。

    玉管處表示，登山應做好體能鍛鍊、高度適應，以及備妥裝備等，切勿一切仰賴他人，近10年來的山域事故，以創傷佔22％最高，其次才是高山症19％、墜落17％，以及迷途12％等，其餘還有疾病發作、落石砸傷，以及天氣惡劣或遭蜂群螫傷等意外。

    提醒山友登山時，若出現體力不支，應告知隊友，一旦跟不上隊伍，身旁又沒人可照應時，容易發生落後、落單、落入險境的「危險三部曲」，建議可在原地等候或下撤回頭，如對路況不熟悉，則以留在原地為佳，待隊友登頂返程再一起下山。

    由於體力不支會造成判斷力下降，要是對登山路線準備不足，若再加上天候不佳，恐對心理造成壓力，很容易陷入恐慌，發生迷途、滑落等風險，面對迷途，務必記住「STOP」口訣，S（Stop）先停下行動；T（Think）回想迷途路段，若無法回到原路，應留在原地；O（Observe）觀察環境及能暫時躲避空間，避免下切溪谷；P（Plan）擬定待援計畫，分配飲食水量，防止失溫。

    另外，近來常見登山隊友彼此不認識，就拆隊走散，變成名義結伴，實質則是獨攀，呼籲山友慎選夥伴，登山難度也要循序漸進，預留回程體力，確保登山安全。

    登山應做好體能鍛鍊，預留回程體力，若發生體力不支，容易出現落後、落單、落入險境的「危險三部曲」。（玉管處提供）

    登山應做好體能鍛鍊，預留回程體力，若發生體力不支，容易出現落後、落單、落入險境的「危險三部曲」。（玉管處提供）

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