奇萊南峰傳山難 3移工入山遇寒流傳1死2受困救援中

南投縣仁愛鄉奇萊南峰西北方稜線下方傳山難意外，3名越南籍移工疑似寒流低溫造成1死2受困。（資料照）

2022/02/22 12:50

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉奇萊南峰附近傳出山難意外，有3名越南籍移工日前不明原因入山，遭遇寒流影響，其中1人不敵山區酷寒低溫已經死亡，另2人透過電話對外求援，目前包括林務局、仁愛分局及仁愛消防分隊已組成救援隊入山搜救，但山區陰雨酷寒，也増加救援難度。

據了解，昨天傍晚5點多1名越南籍女子前往仁愛消防分隊報案，指同為越南籍的男友及其他2名同鄉，日前前往仁愛鄉山區，但是發生意外，男友受傷加上低溫影響，已經死亡，其餘2人也受困山區，希望女子幫忙求援。

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由於山區通訊不良，仁愛消防分隊透過手機訊號定位，初判發生山難的地點應在奇萊南峰再往西北方的稜線下切處，3名越南籍移工可能從仁愛鄉都達村或合作村靜觀部落入山，相關的路徑還必須再做確認，日前仁愛消防分隊也曾接獲民眾報案，指附近山區有煙竄出，也不排除就是這3人所為，今天中午包括仁愛分局、仁愛消防分隊及林務局組成5人救援隊，準備入山搜救，但寒流加上華南雲雨帶影響，高山雨勢加低溫，更添救援困難度。

至於3名越南籍移工身分，以及入山目的是否為了盜採珍貴林木，警方還要進一步調查釐清。

奇萊南峰屬於台灣百岳之一。（資料照）

奇萊南峰一般由能高越嶺道西段屯原登山口入山進行攀登。（資料照）

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