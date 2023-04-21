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    首頁　>　社會

    趙建銘獲准假釋 正等檢方下令放人

    前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案被判刑3年8月定讞，前年10月入獄，今獲假釋出獄。（資料照）

    前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案被判刑3年8月定讞，前年10月入獄，今獲假釋出獄。（資料照）

    2023/04/21 17:38

    〔記者吳政峰／台北報導〕前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，被判刑3年8月定讞，前年10月入獄，並申請獲准到明德外役監服刑，21日獲得高等法院裁准假釋，矯正署正待檢察官開立執行保護管束命令，收到後將通知明德外役監放人。

    矯正署說明，趙建銘因違反證券交易法等二案，分別經法院判刑確定，裁定合併應執行刑有期徒刑3年10月，入監執行迄今（含羈押、已執行完畢的刑期3月、累進處遇縮刑等）逾2年2月，已達有期徒刑執行逾二分之一。

    矯正署表示，因趙建銘已達提報假釋門檻，遂由明德外役監依照刑法第77條第1項規定，由其假釋審查會依趙在監整體表現、有無犯罪所得及出監規劃等矯正教化情事，併參考客觀的假釋審核評估量表，詳加審核綜合考量後，認定符合假釋規定，依法報請許可假釋。

    矯正署強調，後續由檢察官向高等法院聲請假釋中付保護管束，待收到法院裁定後，據以開立執行保護管束命令，並通知監獄依法辦理。

    趙建銘涉於2005年間參加前台開董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等人在三井日本料理聚餐的「三井宴」，趙建銘得知有新台幣165億元聯貸案、不良債權融資案等台開利多內線消息，即買進台開股票，趁股價上漲後賺取差價利潤。

    台北地檢署指揮調查局展開偵辦，2006年依違反證券交易法起訴趙建銘等人，全案因犯罪所得如何計算等問題，歷經多次更審，高院更五審判趙建銘3年8月，經最高法院駁回確定。其他被告方面，趙父趙玉柱被判4年，蘇德建判3年8月徒刑，游世一判4年4月徒刑定讞。

    趙建銘原本於前年10月發監台中監獄服刑，去年獲准改到台南明德外役監服刑。趙建銘日前服刑超過二分之一，獲提報假釋，經外役監遴選委員會開會決議准予假釋。

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