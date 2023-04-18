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    好大校威！興大實驗林落果砸車影響公眾安全 竟要公所劃黃線禁停

    第倫桃樹的落果，導致下方停路邊的馬自達休旅車，前擋風玻璃破損。（謝姓車主提供）

    第倫桃樹的落果，導致下方停路邊的馬自達休旅車，前擋風玻璃破損。（謝姓車主提供）

    2023/04/18 18:01

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮東興一街旁國立中興大學實驗林園區，栽種多年的第倫桃樹正值結果期，平均重逾半公斤堅硬果實不時從天而降，甚至砸壞下方路邊車輛擋風玻璃，引發公共安全疑慮，受害車主也因求償無門向公所陳情，鎮公所、在地議員今協請行政院中部聯合服務中心與興大會勘，校方人員不僅碎念「這關中辦什麼事？」更扯的是，竟要求公所在落果路段劃設黃線禁止停車，甚至還有人出面阻擋媒體拍攝，強調必須提前發文，並徵得在場老師同意，讓人直呼真是好大的校威！

    對此，中興大學校本部提出3點說明，此次埔里林場樹木落果所造成之物品損壞，在相關責任釐清後，興大將依法處理；園區除加強現有告示、提醒民眾留意人身安全，亦將提高園區內修剪與巡視頻率；針對現場溝通所引起的誤解，以致採訪與拍攝過程不盡順利，興大將檢討並強化校內外之橫向聯繫。

    鎮公所主任秘書劉政道則強調，埔里市區道路停車空間有限，該路段是白線本來就能停車，若要劃設黃紅線禁止停車，必須經由道安會報審議通過，而問題不在於民眾停車，而是實驗林園區緊鄰道路的樹木會落果，不僅已造成車輛的損壞，下方也會有其他人、車經過，這種堅硬的果實從10幾公尺的高處下墜，砸到人非同小可，被車輪輾過也可能導致車輛失控打滑，絕不是劃紅黃線就能解決。

    經行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫、議員陳宜君等人協調，決議由校方在落果路段設置隔網，減緩下墜力道後再滾落回實驗林園區，校方也應在周邊增設警示標誌提醒注意落果，陳宜君更建議校方在結果期就要預警提早疏果，以策安全。

    至於受害的馬自達休旅車，更換前、後擋風玻璃的費用2萬多元，車主指校方至今沒有明確的回應何時才能賠償，公所則建議民眾可以聲請國賠，屆時公所將通知校方出席說明。

    馬自達休旅車後側玻璃，也被落果砸出破洞。（謝姓車主提供）

    馬自達休旅車後側玻璃，也被落果砸出破洞。（謝姓車主提供）

    成熟的第倫桃樹果實外殼堅硬，且平均重逾半公斤，直接從10幾公尺高處掉落，議員陳宜君認為人車安全堪虞。（記者佟振國攝）

    成熟的第倫桃樹果實外殼堅硬，且平均重逾半公斤，直接從10幾公尺高處掉落，議員陳宜君認為人車安全堪虞。（記者佟振國攝）

    埔里鎮東興一街旁的中興大學實驗林第倫桃樹落果滿地，日前就有車輛停在下方而前後擋風玻璃受損。（記者佟振國攝）

    埔里鎮東興一街旁的中興大學實驗林第倫桃樹落果滿地，日前就有車輛停在下方而前後擋風玻璃受損。（記者佟振國攝）

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