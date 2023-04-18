助愛奇藝違法在台營運 范立達等3人均無罪

歐銻銻前董事長、斯翠明科技公司實際負責人范立達被控助愛奇藝違法在台營運。（資料照，記者溫于德攝）

2023/04/18 16:54

〔記者溫于德／台北報導〕歐銻銻娛樂、斯翠明科技兩家公司8年前在台經營OTT TV業務，檢方發現資金來自北京愛奇藝公司，認定愛奇藝實質操控兩家公司，違反兩岸人民關係條例中「未經主管機關許可，違法在台從事業務活動」規定，起訴公司負責人范立達、趙善真、楊鳴。士林地院審結，今判范等3人均無罪。可上訴。

士林地檢署調查，2015年10月北京愛奇藝在台設立營業據點歐銻銻，運作愛奇藝影音平台，後來歐銻銻增資金額被調查局認為有異，為「斷根」，2020年4月北京愛奇藝指示范立達等人另外成立「歐銻銻II」並設立斯翠明科技，再由趙善真擔任斯翠明科技登記負責人，楊鳴、范立達則以顧問身分擔任實際負責人。

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另從北京愛奇藝執行長龔宇寄給主管群的電子郵件可知，佟姓收件人曾以高層之姿回復：「我幫你們做決定吧...我對臺灣業務不報（應為「抱」）什麼太大的期望，還是自己主動縮編為好...」，檢察官更加確認北京愛奇藝對歐銻銻、斯翠明科技具有實質控制力。

范立達等3人原本希望以認罪換緩起訴，也願意繳緩起訴處分金。但檢察官認為，范立達受領薪資1398萬餘元、趙善真1114萬餘元、楊鳴1740萬餘元，均屬犯罪所得，卻拒絕繳回，加上國人高度重視中資滲透事件，依法起訴並建請法院沒收總薪資共4253萬多元。

士院審理時，范等3人均拒絕認罪，否認替北京愛奇藝工作，雙方互為代理關係，另法院若認為薪資並非犯罪所得，願意認罪協商；但直到辯論終結前，3人仍未認罪。全案審結，並於今日下午宣判。

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