為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    助愛奇藝違法在台營運 范立達等3人均無罪

    歐銻銻前董事長、斯翠明科技公司實際負責人范立達被控助愛奇藝違法在台營運。（資料照，記者溫于德攝）

    歐銻銻前董事長、斯翠明科技公司實際負責人范立達被控助愛奇藝違法在台營運。（資料照，記者溫于德攝）

    2023/04/18 16:54

    〔記者溫于德／台北報導〕歐銻銻娛樂、斯翠明科技兩家公司8年前在台經營OTT TV業務，檢方發現資金來自北京愛奇藝公司，認定愛奇藝實質操控兩家公司，違反兩岸人民關係條例中「未經主管機關許可，違法在台從事業務活動」規定，起訴公司負責人范立達、趙善真、楊鳴。士林地院審結，今判范等3人均無罪。可上訴。

    士林地檢署調查，2015年10月北京愛奇藝在台設立營業據點歐銻銻，運作愛奇藝影音平台，後來歐銻銻增資金額被調查局認為有異，為「斷根」，2020年4月北京愛奇藝指示范立達等人另外成立「歐銻銻II」並設立斯翠明科技，再由趙善真擔任斯翠明科技登記負責人，楊鳴、范立達則以顧問身分擔任實際負責人。

    另從北京愛奇藝執行長龔宇寄給主管群的電子郵件可知，佟姓收件人曾以高層之姿回復：「我幫你們做決定吧...我對臺灣業務不報（應為「抱」）什麼太大的期望，還是自己主動縮編為好...」，檢察官更加確認北京愛奇藝對歐銻銻、斯翠明科技具有實質控制力。

    范立達等3人原本希望以認罪換緩起訴，也願意繳緩起訴處分金。但檢察官認為，范立達受領薪資1398萬餘元、趙善真1114萬餘元、楊鳴1740萬餘元，均屬犯罪所得，卻拒絕繳回，加上國人高度重視中資滲透事件，依法起訴並建請法院沒收總薪資共4253萬多元。

    士院審理時，范等3人均拒絕認罪，否認替北京愛奇藝工作，雙方互為代理關係，另法院若認為薪資並非犯罪所得，願意認罪協商；但直到辯論終結前，3人仍未認罪。全案審結，並於今日下午宣判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    替北京愛奇藝在台營運遭訴 范立達拒認罪
    2022/08/02 17:43

    替北京愛奇藝在台營運遭訴 范立達拒認罪
    替愛奇藝違法在台營運 范立達等3人被訴
    2022/06/14 12:55

    替愛奇藝違法在台營運 范立達等3人被訴

    成本堆疊 麗寶何昭宏：房價下修困難
    （影音）愛奇藝台灣代理商關門 辦公室變空城
    2021/10/31 16:32

    （影音）愛奇藝台灣代理商關門 辦公室變空城
    禁令生效 愛奇藝在台玩完了
    2020/09/04 05:30

    禁令生效 愛奇藝在台玩完了
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播