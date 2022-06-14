替愛奇藝違法在台營運 范立達等3人被訴
2022/06/14 12:55
〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署偵辦歐銻銻娛樂、斯翠明科技涉嫌未經許可，代理北京愛奇藝在台業務，今依違反兩岸條例規定，起訴歐銻銻娛樂前董事長范立達、斯翠明科技登記負責人趙善真與總經理楊鳴等3人，並建請法院沒收3人不法所得（薪資）共4253萬多元。
起訴指，歐銻銻娛樂自2015年起，未經許可為北京愛奇藝在台從事業務，後將業務與員工移轉至新公司斯翠明科技，持續替愛奇藝在台營運。
請繼續往下閱讀...
檢方發現，歐銻銻娛樂增資的資金全部來自對岸，包括北京、香港；另根據一封來自北京愛奇藝寄給楊鳴等人的電子郵件可知，有人稱：「我幫你們做決定吧...我對臺灣業務不報什麼太大的期望，還是自己主動縮編為好...」，檢方認為足可證明北京愛奇藝對歐銻銻娛樂、斯翠明科技具有實質掌控力。
檢方指出，范立達等人是協助愛奇藝在台進行業務活動，違反兩岸條例第40條之1第1項規定，即，「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」。
檢方同時分別計算出3人不法所得，范立達1398萬多元、趙善真1114萬多元、楊鳴1740萬多元，總計4253萬多元，建請法院沒收。