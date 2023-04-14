自來水公司人員涉收賄洩標案資訊 3人羈押禁見

台灣自來水股份有限公司第九區管理處邱姓、陳姓技術人員去年工程發包前，涉嫌向廠商收賄，洩漏採購資訊；檢廉發動搜索，涉案2人及洪姓廠商犯罪嫌疑重大，遭聲押禁見獲准。圖為花蓮地檢署外觀。（資料照，記者王錦義攝）

2023/04/14 23:57

〔中央社〕台灣自來水股份有限公司第九區管理處邱姓、陳姓技術人員去年工程發包前，涉嫌向廠商收賄，洩漏採購資訊；檢廉發動搜索，涉案2人及洪姓廠商犯罪嫌疑重大，遭聲押禁見獲准。

檢方調查，邱姓及陳姓技術人員去年11月承辦總工程經費新台幣700多萬元的通訊系統汰換工程，涉嫌在發包前向洪姓廠商洩漏採購資訊，並索取現金賄賂，讓廠商提早準備，之後順利得標。

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檢廉多日蒐證，台灣花蓮地方檢察署檢察官昨天指揮法務部廉政署北部地區調查組廉政官持搜索票，到3人住處及辦公處等6地點搜索，且通知被告及證人共5人到案說明，扣押相關證據。

檢方訊後認為邱姓、陳姓技術人員涉犯違反貪污治罪條例收受賄賂、中華民國刑法洩密等罪嫌；洪姓廠商涉犯違反貪污治罪條例交付賄賂罪嫌，犯罪嫌疑重大且有勾串共犯及證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押，台灣花蓮地方法院今天晚間裁定都羈押禁見。

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