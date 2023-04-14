調查官涉收賄聲押 媒體濫封「英雄」引基層反感

陳麒元為調查官班42期，於嘉義市調查站任職期間，曾承辦毒品相關業務，並協辦多件毒品重案，也曾代表調查局赴新加坡參加毒品相關研討會；他涉嫌向受刑人及其家屬索賄的事件爆發後，引起不少調查官熱議。（讀者提供）

2023/04/14 16:04

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局澎湖縣調查站組長陳麒元，因涉嫌向在押人犯及受刑人家屬索賄，今被依違背職務收賄等罪聲押禁見，橋頭地院將開羈押庭；由於陳辦過緝毒業務，被部分媒體封為「緝毒英雄」，一如先前爆出盜賣毒品證物的航基站前機動組長徐宿良，也曾被冠上相同封號，凸顯「英雄」廉價，有調查官直言，兢兢業業依法辦案的才稱得上「英雄」。

本報昨深夜獨家報導，揭露陳麒元涉嫌利用借提在押人犯及受刑人的機會，向受刑人家屬收賄，每次收取10萬至20萬元，以及收取高價手機等禮品，作為包庇受刑人及在押人犯私下會面妻小的對價，該案經廉政署發動搜索，橋頭地檢署今凌晨複訊後，將陳麒元聲押禁見；爾後，陳麒元即被少數媒體冠上「緝毒英雄」封號。

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不少調查官得知陳麒元涉弊而遭廉政署搜索，紛紛議論此事，其中，有許多調查官看不慣媒體擅自替涉弊調查官冠上「緝毒英雄」封號，有調查官直言，「他不是緝毒英雄好嗎！請記者更正一下，有相處過的應該可以感受他的人品是怎樣」；也有調查官反諷留言，「緝毒英雄連續出包，叫現在兢兢業業緝毒的同仁情何以堪，蒙羞⋯」。

如今，「英雄」、「明日之星」等，部分媒體常對「出事」調查官冠上的「封號」，也被不少基層調查官視為有假意吹捧，實際上卻是「羞辱」涉案當事人的意味。

一名中央機關首長看到此新聞後，私下向本報表示，「出事的都被媒體封為英雄，若不是辦案，這些所謂的英雄，如何能接觸到那麼多的家屬？真正的英雄是那些守法辦案的基層公務員，違法亂紀被法辦的人，算什麼英雄？」

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