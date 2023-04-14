澎湖縣調站組長涉收賄包庇受刑人私會家屬 調查局長震怒火速拔官

陳麒元為調查官班42期，於嘉義市調查站任職期間，曾承辦毒品相關業務，並協辦多件毒品重案，也曾代表調查局赴新加坡參加毒品相關研討會；他涉嫌向受刑人及其家屬索賄的事件爆發後，引起不少調查官熱議。（讀者提供）

2023/04/14 11:35

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局驚爆現任澎湖縣調查站組長陳麒元時任嘉義市調查站調查官時，涉嫌向在押人犯及受刑人家屬收賄，每次收取10萬至20萬元不等，當中包括高價手機，換取利用借提人犯的機會讓受刑人私下會見妻兒，橋頭地檢署今凌晨將陳麒元聲押禁見後，調查局長王俊力表示「痛心」，並指示立即免除陳的組長職務。

調查局今表示，有關本局陳姓調查專員涉嫌不法一案，局長獲悉後深表痛心，第一時間即要求南部地區機動工作站依檢察官指揮，會同廉政署共同偵辦，於昨日至澎湖縣調查站約談現為該站組長的陳姓調查專員到案說明，並提供相關資料，全力配合檢察官調查。

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調查局指出，局長已指示立即免除陳姓調查專員的組長職務，停止其承辦案件業務，進行後續人事調整作業，一經查證屬實，絕不縱容包庇，定予從嚴、從重究責，絕不寬宥，將持續要求全體同仁，嚴以律己，恪遵法紀，以不負國人期待。

檢廉掌握，2019年至2021年間，時任嘉義市調查站調查官的陳麒元，涉嫌收受在台北監獄服刑中的陳姓受刑人，以及在高雄監獄服刑的江姓等兩名受刑人家屬的賄賂，每次收取10萬至20萬元不等賄款，並接受家屬提供的高價智慧型手機，換取讓兩名受刑人利用借提庭訊的機會，於監獄外處理私事及與妻小碰面。

陳麒元（42期）擔任嘉義市調查站期間，曾承辦毒品業務，並協辦多件毒品重案，也曾代表調查局赴新加坡參加毒品相關研討會，他涉嫌向受刑人及家屬索賄的事件爆發後，引起不少調查官熱議。不過，有調查官私下指出，承辦毒品業務的調查官非常多，不是所有承辦過毒品案件的，都能稱得上「緝毒英雄」；也有調查官嘲諷：「沒出事的不會是英雄，只要出事的，就都是英雄」。

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