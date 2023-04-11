教導虛擬貨幣反成黑幫眼中肥羊 竹聯明仁會再遭警清剿

竹聯幫明仁會吳姓男子等5人被警方移送偵辦。（記者劉慶侯翻攝）

2023/04/11 10:24

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫明仁會吳姓男子，假意派小弟到經營虛擬貨幣課程的李男補習班報名上課，隨後再率眾到對方公司，以小弟是私下挪用幫會公款報名作藉口，要求李男退費和補償，藉機勒索1200萬元，並持槍將對方挾持威脅恐嚇。台北市刑警大隊偵四隊據報蒐證，將吳男等5人查緝到案，依法究辦。

警方表示，國內近期因地下虛擬貨幣交易頻繁，甚至發生多起幣商在交易時遭不法分子劫掠情事，引起28歲的吳姓嫌犯，認為虛擬貨幣「另有發展空間」，於是將目標鎖定在經營虛擬貨幣教學的李姓被害人身上。

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警方調查，吳嫌先是以許姓同夥私自挪用公款，向李男公司購買課程為由，要求退還學費，隨後仗恃自已是「竹聯幫明仁會」大哥的身分，率旗下多名小弟，將對方押往北市多家飯店內控制拘禁。

期間，吳嫌等人不時故意露出放在腰間的槍枝，向李男強索1200萬元，並揚言若有不從將帶往山區活埋，藉以恫嚇對方，致使李男心生畏懼，只得依吳嫌指示轉40萬單位的虛擬貨幣USDT，並再額外簽立1500萬元借據、本票及保管條交付，最後才獲得釋放。

李男事後深怕遭到吳嫌等人持續勒索和報復，暗中向台北市警局報案，經局長張榮興指示刑警大隊偵四隊、偵二隊與刑事局共同組成專案小組偵辦。

專案小組經連月跟監蒐證，日前兵分多路在雙北市同步執行查緝，拘提吳嫌及手下小弟李男等5人到案，查扣開山刀、甩棍、手斧、鋁棒等相關證物，全案詢後，依涉組織犯罪罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方查扣各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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