竹聯明仁會創「在柬分會」插旗人蛇 假扮豬仔向總統求救

販毒集團劉姓主嫌。（記者鄭景議翻攝）

2022/12/27 19:44

〔記者鄭景議／台北報導〕竹聯幫仁堂明仁會37歲劉姓幹部，日前在柬埔寨成立「明仁會在柬分會」，插旗人蛇集團大餅，不但以此向旅行社索要機票用以販運被害人，還假扮豬仔妨礙當地救援組織救援，甚至發訊息向總統蔡英文、立委、網紅廖老大求救，刑事局偵查第三大隊警方10至12月陸續收網，逮捕劉姓主嫌為首的明仁會幹部、幫眾共12人，救出44名被害人，另有13人自願留柬。

警方表示，10月份在偵辦跨境運輸毒品案時，發現明仁會將K他命放在襯衫禮盒瓦楞板縫隙走私，除查扣市價超過新台幣600萬元的K他命，也逮捕許姓、廖姓2名明仁會幫眾，並在向上溯源時，發現明仁會還涉嫌柬埔寨人蛇走私，並鎖定劉姓幹部為主嫌。

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37歲劉男綽號「巴特」，警方發現劉男在柬埔寨成立「凱博國際集團」，以「竹聯幫仁堂明仁會在柬分會」為號召，宣告該會正式插旗柬埔寨人蛇大餅，並且將幹部成員區分為「境外招募、管理組」、「境內代辦護照、載送組」、「票務組」等部門。

其中「境外招募、管理組」負責在網路上招攬被害人，以高薪為誘因誘騙被害人答應前往柬埔寨，再由「境內代辦護照、載送組」與被害人接觸並押送辦理護照，「票務組」負責辦理、購買機票，其中票務組在向旅行社購買機票時，甚至不諱言自己是竹聯幫明仁會，以此恐嚇要求旅行社提供大量機票給他們購買。

明仁會另一面綽號「大佐」的劉姓幹部，在被害人下機後負責帶領「管理組」前往機場接機，在被害人一下飛機就扣押護照、控制行動，並以恐嚇、凌虐等方式強迫被害人從事詐騙機房工作，被害人只要稍有違逆或工作績效不佳，即會遭拳腳毆打、電擊凌虐，甚至被轉賣到園區其他詐騙集團。

警方還發現，因為柬案鬧大後，不少國際組織試圖救援，該集團甚至假扮成被害人，把被害人被虐打的影片照片，P成自己的臉，以此試圖設局綁架救援人員，還在自知難逃法網並害怕被遣送中國時，乾脆假扮被害人，透過臉書訊息向「蔡英文」、「外交部」、「立委」、「網紅廖老大」等人或單位陳情救助，試圖掩蓋犯行。

警方在10月至12月，陸續以向新北地檢署、新北地方法院聲請的拘票及搜索票，逮捕「竹聯幫仁堂明仁會在柬分會」首腦劉姓男子及成員共計10人到案，加上販毒2人共12人，全案依照人口販運、組織、詐欺、毒品等罪移送新北地檢署偵辦。

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集團假冒被害人向蔡英文求救。（記者鄭景議翻攝）

假冒被害人向廖老大求救。（記者鄭景議翻攝）

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