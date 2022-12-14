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    3人北上應徵慘淪豬仔！詐團衝撞警車 桃警連轟6槍逮8嫌

    警方查獲人蛇詐騙集團成員。（記者宋志雄攝）

    警方查獲人蛇詐騙集團成員。（記者宋志雄攝）

    2022/12/14 09:07

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕許姓男子涉嫌組織人蛇詐騙集團，在網路PO出輕鬆賺高薪的求職廣告，13日誘騙3民眾前來應徵後，控制他們並逼迫提供帳戶、擔任車手，警方獲報於當天在桃園市龜山區逮捕許男等人時，許男等人還駕車衝撞想要逃逸，警方連開6槍，才終於逮人，訊後已依違反組織犯罪防制條例、人口販運防制條例等罪嫌，將許男等8人送辦。

    許男（34歲）涉嫌指揮集團成員在網路PO出求職廣告，等3民眾從南部北上應徵時，就控制他們行動，除逼迫交出帳戶、擔任車手外，還準備將3人轉手交給其他集團控制，每名被害人的轉手代價高達100萬元。

    被害人被控制期間，若不乖乖配合許男的指令，就會挨打。龜山警分局獲報後，與刑事警察局第2大隊第1隊、桃園市政府警察局保安警察大隊配合偵辦，13日下午警方收網逮人，許男等人還一度衝撞警車逃了2公里，警方連開6槍射擊許男等人車輛的輪胎，順利在龜山區忠義路逮到8人，解救3名被害人。

    警方查扣鎮暴槍1把、鋼珠槍1把、瓦斯槍1把、大砍刀2把、折疊刀1把、護照1本、銀行存簿2本、提款卡5張、手機5支等證物，訊後已依組織犯罪防制條例、人口販運防制條例、妨害自由等罪嫌，將許男等8人送辦，後續還將追查上、下游的人蛇詐騙集團成員。

    警方查獲人蛇詐騙集團成員。（記者宋志雄攝）

    警方查獲人蛇詐騙集團成員。（記者宋志雄攝）

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