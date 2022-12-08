為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    博奕事業高薪徵才騙來3人 又被詐團監禁在汽車旅館

    陳姓（前中）、邱姓男子（後中）被警方依違反人口販運防制法等罪嫌送辦。（圖由警方提供）

    陳姓（前中）、邱姓男子（後中）被警方依違反人口販運防制法等罪嫌送辦。（圖由警方提供）

    2022/12/08 09:06

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕花蓮縣黑幫成員邱姓、陳姓男子涉嫌以高薪徵才方式，成功誘騙林姓、高姓、劉姓3名男子前來應徵後，將他們監禁在桃園市龜山區萬壽路一處汽車旅館，逼迫他們配合開設人頭帳戶並加入詐騙集團，還好龜山警分局臨檢汽車旅館時，發現異常，解救3人，並依違反人口販運防制法等罪嫌，將邱男、陳男送辦。

    龜山警分局6日晚間8點多，臨檢萬壽路一處汽車旅館時，發現其中一間房內，飄出K他命臭味，員警進房臨檢，發現邱男（23歲）、陳男（37歲）持有同房的林男與高男手機，加上林男、高男都露出焦急表情，引起員警懷疑，將4人分別帶開問話後，確認林男、高男被監禁在汽車旅館內，由邱男、陳男負責看管。

    林男、高男說，他們在網路看到鍵盤手、博奕事業的高薪徵才廣告，與對方約定後前來應徵，就被邱男與陳男帶到汽車旅館監禁，還被迫交出銀行帳戶、手機等，還好他們知道自己不慎踏入了人蛇集團的陷阱，非常配合，並未被毆打凌虐。

    警方持續清查汽車旅館內的其他房間，又發現劉男也被監禁在另一間房內，警方說，邱男、陳男共持有11本銀行存簿、18張提款卡、外幣帳號卡1張，還有K他命0.74公克、毒品咖啡包9.04公克等，訊後已依違反人口販運防制法、詐欺罪、毒品罪等，將邱男、陳男送辦，並將循線追查上游的詐騙集團其他成員。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查獲邱姓、陳姓男子持有多本銀行存簿等他人的財物。（圖由警方提供）

    警方查獲邱姓、陳姓男子持有多本銀行存簿等他人的財物。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拐豬仔到柬埔寨！16歲少女竟是共犯 被害人泰國半路逃命
    2022/11/04 17:56

    拐豬仔到柬埔寨！16歲少女竟是共犯 被害人泰國半路逃命
    旅館內囚禁3被害人 詐團威嚇「不給帳戶就把器官摘掉！」
    2022/09/01 10:29

    旅館內囚禁3被害人 詐團威嚇「不給帳戶就把器官摘掉！」

    婆媽搶翻天 「這個部位」保健品爆紅
    槓上開花！偵破詐騙國人至柬埔寨人蛇 並查獲毒品分裝場
    2022/08/26 12:58

    槓上開花！偵破詐騙國人至柬埔寨人蛇 並查獲毒品分裝場
    5赴柬原青歷劫返國 激動抱緊刑警
    2022/08/23 05:30

    5赴柬原青歷劫返國 激動抱緊刑警

    餐飲業者這樣做 獲食藥署表揚
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播