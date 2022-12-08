博奕事業高薪徵才騙來3人 又被詐團監禁在汽車旅館

陳姓（前中）、邱姓男子（後中）被警方依違反人口販運防制法等罪嫌送辦。（圖由警方提供）

2022/12/08 09:06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕花蓮縣黑幫成員邱姓、陳姓男子涉嫌以高薪徵才方式，成功誘騙林姓、高姓、劉姓3名男子前來應徵後，將他們監禁在桃園市龜山區萬壽路一處汽車旅館，逼迫他們配合開設人頭帳戶並加入詐騙集團，還好龜山警分局臨檢汽車旅館時，發現異常，解救3人，並依違反人口販運防制法等罪嫌，將邱男、陳男送辦。

龜山警分局6日晚間8點多，臨檢萬壽路一處汽車旅館時，發現其中一間房內，飄出K他命臭味，員警進房臨檢，發現邱男（23歲）、陳男（37歲）持有同房的林男與高男手機，加上林男、高男都露出焦急表情，引起員警懷疑，將4人分別帶開問話後，確認林男、高男被監禁在汽車旅館內，由邱男、陳男負責看管。

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林男、高男說，他們在網路看到鍵盤手、博奕事業的高薪徵才廣告，與對方約定後前來應徵，就被邱男與陳男帶到汽車旅館監禁，還被迫交出銀行帳戶、手機等，還好他們知道自己不慎踏入了人蛇集團的陷阱，非常配合，並未被毆打凌虐。

警方持續清查汽車旅館內的其他房間，又發現劉男也被監禁在另一間房內，警方說，邱男、陳男共持有11本銀行存簿、18張提款卡、外幣帳號卡1張，還有K他命0.74公克、毒品咖啡包9.04公克等，訊後已依違反人口販運防制法、詐欺罪、毒品罪等，將邱男、陳男送辦，並將循線追查上游的詐騙集團其他成員。

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警方查獲邱姓、陳姓男子持有多本銀行存簿等他人的財物。（圖由警方提供）

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