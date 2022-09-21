女人蛇騙台女到柬埔寨陪酒賣淫卻交保 中檢不滿抗告

吳姓女人蛇騙台灣女孩子到柬埔寨陪酒賣淫，法官卻讓她交保，圖為拘捕女人蛇幹部場景，與本案無關。（資料照）

2022/09/21 17:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署官本月16日指揮警察，於桃園機場逮捕吳姓女人蛇集團幹部，台中地院卻裁定30萬元交保，台中地檢署今天提起抗告，並強調此女從台灣誘騙女孩子到柬埔寨，強迫陪酒與賣淫，還用「招待旅遊」之名，誘騙被害人到柬埔寨從事詐欺，至今尚有20名台灣人受困柬埔寨，惡性相當重大。

台中地檢署指出，中檢打擊人口販運犯罪，指揮警察與本月19日，在桃園機場逮捕返台的吳姓女子，認為她涉嫌人口販運等犯罪嫌疑重大，向台中地院聲請羈押，經法官卻諭知30萬元交保，僅限制出境、出海，台中地檢署今天提出抗告。

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中檢指出，吳女加入的犯罪集團，於柬埔寨境內多元經營，包含詐欺集團、酒店性交易等多項不法事業，吳女與共犯透過臉書、IG等社群軟體，以「高薪」、「酒店服務」為廣告，號召台灣女孩子到柬埔寨的酒店陪酒，入境後隨即以辦理簽證為由，強扣女孩子護照，要求簽署工作契約，如果不願意陪酒，會被轉賣至「特定會館」強迫賣淫。

檢方指出，吳女另以「招待旅遊」等藉口，誘騙台灣被害人到柬埔寨，再強扣護照、沒收手機並私行拘禁，強迫被害人從事「假投資」的電信詐欺。吳女參與上述犯行之外，還負責代辦機票事宜，導致23名台灣人（含陪酒賣淫的女性）出境到柬埔寨，目前仍多人尚未回台。

中檢指出，中檢檢察官鄭珮琪中市警察局刑事警察大隊偵六隊、偵一隊、第一分局、霧峰分局、內政部移民署台中市專勤隊與警政署航空警察局，本月16日於桃園機場拘提從柬埔寨返台的吳女，依涉嫌違反組織犯罪防制條例、意圖營利以詐術使人出國罪、人口販運、加重詐欺，以及意圖營利強迫女子與他人為性交行為等罪嫌偵辦中，並抗告聲明羈押。

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