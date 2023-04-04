退伍男遭擄獲救稱朋友「整人玩笑」 警懷疑4嫌與明仁會有關

新莊警分局協助新店警方阻截，中港派出所員警下午3點半發現通報的黑色轎車，立即圍捕攔車，順利救出遭擄的王男，並拘提車上4名犯嫌。 （記者闕敬倫翻攝）

2023/04/04 15:56

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市22歲王姓男子3日自新店區住家出門，下午2時許走到巷口，突遭4名惡煞強押上車，有路人目擊去電報案，轄區警分局循線追查，並通報攔截圍捕，1.5小時後在新莊地區尋獲做案車輛，將4名犯嫌上銬帶返，警詢後依妨害自由罪嫌送辦，後續每人分依2萬元交保。新店、新莊2間警分局初步調查，被害人王男獲救後，直稱遭擄是朋友的「整人玩笑」，懷疑全案起因可能是債務糾紛，4嫌恐與竹聯幫仁堂明仁會有關，將持續釐清幕後是否有藏鏡人教唆。

昨天下午2點40分左右，家住新店新和街的王男以手機傳訊息，告知友人欲外出走走，沒想到正要步出59巷時，見到一輛黑色轎車衝出4人，一把將他強壓在地，並強押進車內帶走，王男期間不斷掙扎呼救，黑車隨後直上台64快速道路逃逸，有民眾見狀直覺事態不對，立即打電話報警。

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新店警分局接獲報案，已來不及派員到場攔截做案車輛，之後調閱監視器追查，發現擄人的犯嫌一車沿路駛往新莊方向，馬上通知新莊警協助阻截。

新莊警分局從警政系統掌握通報對象，發現黑車在轄區內繞路遊蕩，疑欲開上台65線逃往桃園，約下午3點半左右，中港派出所員警駕駛巡邏車外出巡查，行經中環路二段與莊田路口時，恰巧發現通報的黑色轎車，立即圍捕攔車，順利救出遭擄的王男，並拘提車上4名犯嫌，下午押解至新店警分局偵詢。

新店與新莊警方調查，擄人的4嫌分別為25歲許姓駕駛、20歲石男、25歲許男及27歲雲男，王男供稱他上週剛退伍，許姓駕駛一夥是認識的友人，為了送他退伍驚喜，才會開這個「整人玩笑」。

經監視器畫面及目擊者證詞查知，4男有對王男做出壓制舉動，且王也有試圖反抗，並出聲呼救，與許姓駕駛一夥不像好友，懷疑王男並未吐露實情，幕後可能另有疑義，昨天晚間訊畢許男4嫌後，全依妨害自由罪嫌移送台北地檢署，經檢方複訊後，諭令4人分別以2萬元交保。

據悉，在許姓駕駛4嫌中，有3人涉及傷害、妨害自由、毒品、詐欺、恐嚇取財等前科，兩造供詞疑各有隱瞞，內情恐怕不單純。

據透露，王男遭擄獲釋後，身上沒有明顯傷勢，研判他可能並非許姓駕駛一夥的主要對象，而4名擄人犯嫌均無幫派註記，但應為竹聯幫仁堂明仁會的關係者，雙方疑似有金錢上的糾紛，才進而衍生強押擄人的事件。

警方後續已查扣許姓駕駛等人的手機，將溯源清查有無教唆者，並進一步釐清全案事由及背後隱情。

22歲王男3日下午在自家巷口遭4煞強押上車，轄區新店警分局通報攔截圍捕，1.5小時後在新莊地區逮獲4嫌，詢後依妨害自由罪嫌送辦，警方初步調查，全案起因可能是債務糾紛，4嫌恐與竹聯幫仁堂明仁會有關。 （記者闕敬倫翻攝）

警方經監視器畫面及目擊者證詞查知，4男有對王男做出壓制舉動，且王也有試圖反抗，懷疑幕後另有疑義，北檢複訊後諭令4嫌分以2萬元交保。 （記者闕敬倫翻攝）

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