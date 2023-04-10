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    首頁　>　社會

    誣指時力美女議員洩錄音 「脫北者冰狼」經營者判拘50日

    臉書粉專「脫北者冰狼」經營者江柏儒誣指時代力量台中市議員吳佩芸（見圖），被台北地院依散布文字誹謗罪判拘役50日，得易科罰金5萬元。（資料照，記者蘇孟娟攝）

    臉書粉專「脫北者冰狼」經營者江柏儒誣指時代力量台中市議員吳佩芸（見圖），被台北地院依散布文字誹謗罪判拘役50日，得易科罰金5萬元。（資料照，記者蘇孟娟攝）

    2023/04/10 13:09

    〔記者溫于德／台北報導〕臉書粉專「脫北者冰狼」經營者江柏儒2020年影射時代力量內部談話是由台中市議員吳佩芸所錄，經吳女提告，台北地院依散布文字誹謗罪判江拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

    2020年8月25日江柏儒上臉書轉發「不禮貌鄉民團」所刊登，關於時力前黨主席黃國昌的非公開談話，並加註「人渣文本唬爛，黨內給的，昌明敏台中分部，曾選議員吃鍋貼」、「女性」，再於文章的留言區發表「吳佩芸，高鈺婷，陳志明，連郁婷，簡嘉佑，開放猜謎囉」。

    後來吳佩芸提告，檢察官指江柏儒的留言導致不特定人得知所指對象是吳女，屬不實傳述吳女私錄非公開談話並散布錄音檔，依妨害名譽罪嫌起訴江。

    江柏儒解釋，指射對象確實是吳佩芸，並依據雜誌報導猜想誰可能洩漏錄音檔，而吳女是政治人物，他的文章與留言都是政治性言論，不應該認定他有罪。

    北院認為，吳佩芸2019年9月至2020年2月曾任時力黨團秘書長，卻無端被指私錄黨內公開談話並洩漏，導致時力支持者懷疑吳女，足以貶損吳女的名譽。

    判決指出，再者，政治性言論固然受到言論自由保障，但並非所有提及政治人物的言論都是政治性言論，更不能以評論政治為外皮，實際上是進行不實陳述，北院審江柏儒未經查證，便公開指吳佩芸私錄非公開談話並散布，以及未達成和解等情，依法判刑。

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