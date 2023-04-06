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    不爽被「鬼切」！國道追逐急煞還砸車 火爆男被判刑

    火爆男因不滿被「鬼切」在國道3號追逐急煞，對方嚇得到名間南地磅站向員警求援。 （圖擷自高速公路1968網站）

    火爆男因不滿被「鬼切」在國道3號追逐急煞，對方嚇得到名間南地磅站向員警求援。 （圖擷自高速公路1968網站）

    2023/04/06 09:36

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣藍姓男子開車在國道3號，不滿被林姓男子的車「鬼切」而狂追，並踩煞車急減速，讓林男被迫煞車停下，林男趁隙開至名間地磅站求援，經員警調停後，林男開車下交流道，藍男也一路追，利用停等紅車機會，持球棒砸車，林男提告，南投地院以妨害公眾往來安全罪、毀損他人物品罪各判刑2月、拘役59日。

    這名在國道3號上演「玩命關頭」的藍姓男子，去年3月12日上午11時許，開車行駛於國道3號南向230.2公里處，因不滿被林姓男子「鬼切」（任意變換車道），故意加速開至林男的車子前方，再踩煞車急減速，致林男緊急煞車停在車道上，差一點就撞上藍男的車，所幸後方沒有車輛，否則恐怕引發連環追撞車禍。

    林男車上有載乘客，為了自身和乘客的安全，趕緊從縫隙開走，而藍男也一路追，因離名間南地磅站不遠，林男便開至地磅站向員警請求幫忙，兩車開到地磅站後，林男向員警說明被追逐、被迫停在車道等情形，藍男則不滿反擊，指林男「鬼切」害他差點出車禍，員警經勸說後，兩人開車離開。

    林男從名間交流道下，藍男不甘心也跟著下交流道，林男因前方車停等紅燈只好跟著停下，藍男此時將車開到林男車子的右側停下，從車上拿藍色球棒下車，在林男車子的右側車旁作勢攻擊，並要林男下車，林男則看燈號轉為綠燈開車前行，起動時車速不快，藍男馬上持球棒敲打林男的車子，致使林男車子的右車頭燈破裂、後車箱鈑金凹損。

    林男後來向國道七隊報案並提告，藍男被依公共危險、恐嚇、毀損等罪嫌移送法辦，南投檢方起訴後，南投地院法官日前已審結，以妨害公眾往來安全罪、毀損他人物品罪各判刑2月、拘役59日。

    南投地院法官在判決書中指出，藍男素行非佳，僅因與林男間的行車糾紛，就恣意在國道高速公路上阻斷林男的車，又對林男追逐、恐嚇、毀損犯行，除致生高度交通危險、影響林男的身心自由，並致林男有財產上損害，雖藍男犯後坦承犯行，惟迄未與林男達成調解或為任何賠償，因此作出上述的量刑。

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