開國道被按喇叭「大暴走」 駕駛逼停大貨車開砸

中檢依強制罪起訴暴走的廖男，聲明法院依累犯加重量刑。（記者張瑞楨翻攝）

2021/08/25 11:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕有妨害風化等前科的廖姓男子，今年3月20日下午駕駛自小客車行經國道1號台中市路段，車身偏移車道，被後方駕駛的大貨車劉姓男子按喇叭，廖男大暴怒，先是緊急煞車，擋住劉男貨車（俗稱逼車），再持飲料瓶與棍棒砸車，台中地檢署偵查時，廖男坦承犯行，中檢提起強制罪公訴，聲明法院依累犯加重量刑。

起訴書指出，住在苗栗縣的30歲廖姓男子，上述時間駕駛自小客車於國道1號，在北上168.7公里路段（大雅、豐原路段），行駛內側車道，因車身右偏移車道，劉男駕駛快遞公司的大貨車，於中間車側行駛，遂按喇叭示警。

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被激怒的廖男，先加速超越劉男的大貨車，再換車道到外側車道後，再減速煞停，擋住大貨車的去路，廖男下車丟擲飲料玻璃瓶，再持棒球棍揮砸大貨車，導致大貨車駕駛座車門鈑金凹損、前擋風玻璃、駕駛座車窗玻璃破損。

中檢認為，廖男於2017年11月間，因妨害風化、強盜等案件判刑6月、1年10月，合併定執行2年2月確定，2020年2月假釋縮刑期滿出獄，事隔1年餘再犯此案，且同時觸犯妨害自由的強制罪與毀損罪，從重依強制罪起訴，並聲明法院依累犯從重量刑。

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