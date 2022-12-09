街友閃車左切被按喇叭 狠嗆「叭三小」捶壞玻璃依3罪送辦

孫姓街友不滿護士按喇叭示警，以車擋路、嗆「叭三小」、捶壞擋風玻璃，整個過程行車紀錄器全都錄。（擷取自臉書社團「爆料公社二社」）

2022/12/09 10:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名黃姓護士開車要回家，行經鳳山區大明路，孫姓街友閃車突然左切，嚇壞黃女按一聲喇叭示警，孫男火大以車擋路，嗆聲「叭三小」，要求黃女下車不成，握拳猛捶擋風玻璃損壞，黃女今PO網公開整個過程，提醒民眾小心「惡煞」；警方循線查獲孫男，今將依恐嚇、毀損、強制罪嫌函送法辦。

警方調查，黃姓護士6日開車行經鳳山區大明路要回家，剛好孫姓街友騎腳踏車要去公園，孫男為閃避一部停在馬路上砂石車，突然向左切換車道，黃女當場嚇一大跳，按一聲喇叭示警。

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不料引起孫男不滿，先以腳踏車擋路，隔窗嗆聲「叭三小，給你北下車」，黃女嚇壞不敢下車，孫男強拉車門不成，握拳猛敲駕駛座車窗，並猛捶前擋風玻璃2下，路旁2名工人見狀上前勸說，孫男才騎腳踏車離去，整個過程超過1分鐘。

黃女嚇壞當場報警提告，且汽車擋風玻璃裂損，造成她損失數萬元，警方根據黃女行車紀錄器畫面，認出轄區治安人口孫男，並調閱監視器畫面，循線於新強公園查獲孫男，將他帶回派出所偵辦。

警方調查，孫男在派出所內還怒瞪黃女，造成黃女心生畏懼，警方當場喝斥孫男行為，今將依恐嚇、毀損、強制罪嫌函送法辦。

黃女今將自身遭遇，以及行車紀錄器畫面，PO上臉書社團「爆料公社二社」，提醒鳳山市民小心「惡煞」。

孫姓街友不滿護士按喇叭示警，以車擋路、嗆「叭三小」、捶壞擋風玻璃，整個過程行車紀錄器全都錄。（擷取自臉書社團「爆料公社二社」）

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