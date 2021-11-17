噴辣椒水反殺球棒哥！過來人憂最後動作有疑慮

有網友指出，騎士在球棒哥無力反抗後，又上前「補噴」一下，可能防衛過當。（擷取自臉書社團汐止聯盟）

2021/11/17 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕新北市汐止區昨（16日）晚傳出一起行車糾紛，一名汽車駕駛下車持棍棒攻擊機車騎士，結果遭機車騎士噴辣椒水反擊，讓他痛到喊報警。相關影片傳出，有不少網友喊「大快人心」，但也有網友指出，騎士在棍棒哥無力反抗後，又上前「補噴」，可能防衛過當。

21歲林姓汽車駕駛昨日晚間8時許，行經新北市汐止區新興路4號前，不滿前方的34歲陳姓機車騎士影響自己行車速度，將對方攔下理論，還拿起棍子，朝陳姓騎士攻擊。陳男也不甘示弱，拿出辣椒水反擊逼退林男。

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影片傳出後，在PTT引發討論，不少網友大聲叫好，但有不少網友也擔心騎士，棍棒哥已經無力反擊後，他又上前補噴了一下，可能造成防衛過當；一名自稱曾被噴過的網友也說「以我被噴的經驗，辣椒水是攻擊性武器，如果拿辣椒水先出手噴你眼睛，十個壯漢十個倒（要有噴到眼睛），所以防禦過當什麼的，也是有可能」。

這名網友也貼出過去自己的文章，當時他被人用辣椒水誤傷眼睛，「那種灼熱感我真的以為要瞎了」，忍痛爬到民宅邊求救，後來去醫院驗傷提告，當事人後來還賠了他6萬多元，但是自己也在床上躺一星期，後續眼睛回診看兩個月，不確定有無後遺症。

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