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    兩任警政署長同時提告！吳子嘉爆料指涉足八八會館 列他字案被告

    美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照）

    美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照）

    2023/04/06 09:29

    〔記者錢利忠／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉上月在網路節目中爆料，指警政署署長黃明昭與前署長陳家欽曾涉足「八八會館」；引來黃、陳2人嚴正駁斥，絕對沒有去過八八會館。黃更強調，如曾涉足將辭去署長一職；兩人認為吳子嘉不實爆料，一同控告吳加重誹謗；吳因此創下被兩任署長提告的紀錄，台北地檢署已收案，將吳列為分他字案被告偵辦。

    黃明昭先前指出，對於涉入八八會館招待所接受不當飲宴的官警，秉持勿枉勿縱的精神，經調查事證明確者，均已懲處或調職，疑涉不法的部分，報請檢察機關深入查處，如曾涉足，豈敢嚴正查辦；對於吳子嘉的不實指控，嚴重損及個人名譽及形象，對其毫無證據、誇大不實、譁眾取寵，且不負責任的言論，表示強烈譴責，並呼籲儘速公布照片或影片，接受公眾檢驗。

    黃明昭還指出，時事評論者要秉持證據及良心發言，吳子嘉以破壞他人名譽作為提升節目流量的手段，應負起社會及法律責任。

    陳家欽則針對吳子嘉的爆料發表聲明，強調該事毫無根據，自己未曾去過八八會館，對吳子嘉涉及刑法妨害名譽的犯行，已委由律師依法向地檢署提出刑事告訴，以捍衛個人清譽。

    由地下匯兌集團首腦郭哲敏經營的八八會館，曾有不少檢警進出，且接受不當飲宴招待而引發爭議，警政署調查後，今年初將4警拔官、20人申誡，是近年來最大波的警務人員遭集體行政懲處案，有2名檢察官也受此事件波及，被移送檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。

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