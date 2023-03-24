前任、現任警政署長都去過八八會館？ 黃明昭、陳家欽 要告吳子嘉散發不實言論

前警政署長陳家欽。（資料照）

2023/03/24 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉昨在《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》中爆料，指警政署署長黃明昭與前署長陳家欽曾涉足「八八會館」，黃明昭與陳家欽兩人昨都嚴正駁斥，強調絕對沒有去過八八會館，黃更強調，如曾涉足將辭去署長一職；兩人表示，對於吳子嘉毫無證據的不實指控，將依法提出告訴，以捍衛個人清譽及整體警察形象。

黃明昭：如涉足 辭署長

黃明昭表示，對於涉入八八會館接受不當飲宴招待的官警，秉持勿枉勿縱之精神，經調查事證明確者，均已懲處或調職，疑涉不法部分，並報請檢察機關深入查處，自己如果曾經涉足八八會館，豈敢嚴正查辦。

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黃明昭也指出，吳子嘉的不實指控，已嚴重損及個人名譽及形象，除了強烈譴責其毫無證據、誇大不實、譁眾取寵，且不負責任的言論外，也呼籲他儘速公布照片或影片，接受公眾檢驗。

黃明昭並表示，時事評論者要秉持證據及良心發言，吳子嘉以破壞他人名譽來提升節目流量，應負起社會責任及法律責任。

陳家欽：捍衛個人清譽

陳家欽則發表聲明，強調該事毫無根據，自己未曾去過八八會館外，對吳子嘉涉及刑法妨害名譽的犯行，已委由律師依法向地檢署提出刑事告訴，以捍衛個人清譽。

地下匯兌集團首腦郭哲敏經營的「八八會館」招待所，過去曾有不少檢警進出且接受不當飲宴的招待，引發爭議，經警政署調查後，今年初將四警拔官、廿人申誡，是近年來最大波的警務人員遭集體行政懲處案，有二名檢察官也因此移送檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。

警政署署長黃明昭。（資料照）

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