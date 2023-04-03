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    毒駕被逮反控違法搜車 法院勘驗警密錄器發現兩度回「好啊」

    毒駕萬男反控警方違法搜車，經士院勘驗密錄器發現，警員已獲得他的同意才鑑驗，因此仍要他繳納罰鍰並吊扣駕照。（資料照）

    毒駕萬男反控警方違法搜車，經士院勘驗密錄器發現，警員已獲得他的同意才鑑驗，因此仍要他繳納罰鍰並吊扣駕照。（資料照）

    2023/04/03 18:08

    〔記者溫于德／台北報導〕萬男去年駕車違規迴轉，進而被查出「毒駕」，他卻主張「被警員引導搜車」，程序不合法，請求撤罰。士林地院經勘驗密錄器發現，警員檢驗車內菸草前獲得他的同意，兩度回答「好啊」，才有後續鑑驗程序，因此仍要他繳納12萬元罰鍰，並吊扣駕照24個月。

    判決指，去年1月31日凌晨1時許，萬男駕駛汽車在內湖路區成功路違規迴轉，被熟識警員攔下並檢驗車內菸草，確認含有三級毒品K他命成分，萬男再被帶回警局驗尿，又被驗出含有二級毒品安非他命毒品成分，經舉發，由台北市交通事件裁決所對他開罰。

    萬男卻指警員引導搜車，且依行政法規定，若未搜到5公克的以上的三級毒品不能強制驗尿；後來人進入警局，也不知道可以拒絕驗尿，疑懼之下只能同意；他還強調，菸草包含三級毒品，採尿結果卻是二級毒品，裁罰有問題，提告撤銷裁罰。

    交裁所指出，萬男當時已承認持有並吸食毒品，驗尿結果也呈現毒駕，況且，警員經萬男同意自願搜索才為之，並未違法，道路交通管理處罰條例第35條之1項第2款也規定，只要是吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥等類似管制藥品再駕車，就已經違規，代表持有毒品種類並不需要與檢驗結果相同，依法裁罰沒有問題。

    士院審理時勘驗密錄器得知，警員當下發現違規駕駛是萬男，有先詢問「最近有沒有吃K？」他回「沒有啦。」後來警員見車內有菸草，懷疑有毒品成分，要求檢驗，他又回「好啊、好阿」，才確認含有K他命，代表警員檢驗前已獲得同意。

    至於尿檢部分，士院綜合警員證詞、物證，認定警員要求尿檢前，已獲得萬男同意，並未強制採尿，也沒有誘導情形，因此判他敗訴，仍要繳納12萬元罰鍰，同時吊扣駕照24個月。全案仍可上訴。

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