婦遭毒駕追撞昏迷！2幼子哭喊「快醒來」夫淚崩：整個家垮了
〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市金馬路9日發生重大連環車禍，疑似毒駕的吳姓男子飛車連撞7輛汽機車，造成6人輕重傷，最嚴重的44歲張姓婦人至今仍昏迷躺在加護病房，2名幼子哭喊，「媽媽我們愛您，請您趕快醒來」，鍾姓丈夫則哭訴，他現在沒辦法工作，等於零收入，整個家瞬間垮了，「真的不知道該怎麼辦」。
十方功德行善團團長陳永聰今天（24日）捐贈10萬元善款，他說，得知鍾姓民眾一家人頓時陷入困境，立即動員籌募善款，要來幫助這個家庭，希望能拋磚引玉，讓大家一起來幫助鍾姓民眾一家人。無獨有偶，彰化警分局今天也接到有民眾表示要捐款，警方已受理主動幫忙。
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鍾姓民眾說，從事工程結構工作，經常四處奔波，與妻子及2名幼兒分隔兩地，只有休假才能回家享受天倫之樂。如今他每天除了要照顧兩個小孩，還要把握到醫院探視妻子的時間，對她精神喊話，「加油，一定要好起來」，沒辦法工作，這起車禍害他整個家瞬間垮了，「為什麼人生會變成這樣？」
他說，之前自己也是車禍被撞，領有身障證明，沒想到這起車禍害他們家庭破碎，家庭經濟狀況不佳，還要申請急難救助、中低收入戶，希望相關單位、社會善心人士可以幫幫忙。
年僅7歲和5歲的鍾姓小兄弟用手機錄音，讓爸爸帶到加護病房，播放讓媽媽聽，「媽媽，我們愛您，請您趕快醒來，回到我們身邊」，令醫護人員鼻酸。
這起車禍發生在9日下午，吳姓男子開車行經彰化市金馬路2段，突然追撞2輛轎車、1輛機車，他卻未停車，持續往前開，又於金馬路2段、東谷路口追撞3輛機車，機車騎士人仰馬翻，吳男仍未停車繼續往前開，3度撞擊撞上停在路旁的轎車才停住，整整開了300多公尺，共追撞3輛轎車、4輛機車，連輪胎都被撞飛，沿路一片狼藉，共6人輕重傷被送醫急救，經過治療，仍有張姓婦人重傷昏迷。吳男還在闖禍後逃逸，跑了1200公尺後才被警方制伏，警方從他車內起出毒品與吸食器。移送法辦後，吳男以20萬元交保，有員警聞訊氣得「拳頭都硬了」。