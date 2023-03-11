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    連撞7車1命危 男毒駕落跑

    肇事駕駛還棄車逃逸，最終遭員警查獲壓制。（警方提供）

    肇事駕駛還棄車逃逸，最終遭員警查獲壓制。（警方提供）

    2023/03/11 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市金馬路九日發生連環車禍，吳姓男子開車連撞三輛轎車、四輛機車，造成六人受傷送醫，其中一人命危，吳男棄車逃逸，被員警循線查獲。吳男到案後表示自己因頭暈釀禍，但警方在其車內起出毒品與吸食器，懷疑他因吸毒駕車，才會造成車輛失控，正深入調查。

    輪胎也撞飛 市區一片狼藉

    彰化警分局調查，吳男前天下午五時左右，開車行經彰化市金馬路二段由西往東方向行駛時，追撞前方二輛轎車、一輛機車，機車騎士摔倒在地，吳男卻未停車還持續往前開，再於金馬路二段、東谷路口追撞前方三輛機車，把機車騎士撞得人仰馬翻。肇事後，吳男繼續開車，最後撞擊停在路旁的一輛轎車才停住，隨即棄車逃逸，前後整整開了三百多公尺，共撞擊三輛轎車、四輛機車，連輪胎都被撞飛，沿路一片狼藉。

    警方動員追捕 跑一公里遠

    警消獲報將轎車駕駛與機車騎士等六人送醫，其中一人重傷昏迷，開刀後在加護病房觀察，仍有生命危險。由於警方到達最後撞車點時，吳男已不在現場，警方動員線上警網追捕，最終在距離棄車現場一公里遠的茄南街發現吳男行蹤，立刻將他逮捕到案，他辯稱是因頭暈而釀禍。

    警方搜查發現，吳男轎車內有毒品與吸食器，懷疑他吸毒後駕車肇事，確實肇事原因仍待釐清，訊後將他依公共危險罪、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

    彰化市金馬路七輛汽機車慘遭連環撞六人輕重傷。（警方提供）

    彰化市金馬路七輛汽機車慘遭連環撞六人輕重傷。（警方提供）

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