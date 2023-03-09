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    北市第21波酒駕累犯名單出爐 1男重複上榜挨罰27萬元

    台北市第21波酒（毒）駕累犯名單出爐。（圖由裁決所提供）

    台北市第21波酒（毒）駕累犯名單出爐。（圖由裁決所提供）

    2023/03/09 14:57

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市交通事件裁決所今日公告台北市第21次酒（毒）駕累犯計有27名，其中黃苡霖為此次公布名單中罰鍰最高者，處以罰鍰27萬元，是北市第2次公布的重複上榜之人。

    酒、毒駕新規去年3月31日上路，針對屢次酒、毒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，駕駛機車處罰鍰9萬元、駕駛汽車處罰鍰12萬元，酒、毒駕累犯第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰9萬元，酒、毒駕拒測第2次者處罰鍰36萬元，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬元。

    裁決所指出，台北市第21次公告酒、毒駕累犯共有27人，從去年5月公布第一波累犯名單迄今已累計244人。此次公告累犯名單其中酒駕累犯2次17人、毒駕累犯2次1人、酒駕累犯3次8人；酒駕累犯4次1人，黃苡霖（市民大道一段，酒測值0.23）。

    裁決所表示，其中黃苡霖為此次公布名單中處罰鍰最高者，處罰鍰27萬元（酒駕累犯第3次以上，依前次罰鍰金額再加9萬元；黃本次罰鍰係依前次罰鍰金額18萬再加計9萬元，合計處罰鍰27萬元），經查是北市第2次公布的重覆上榜名單；黃駕照已吊銷，該機車牌照另處分吊扣2年。

    裁決所呼籲，當天飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。民眾如有任何疑問，可至裁決所網站查詢，或電洽裁決所服務電話02-23658270按9。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    台北市第21波酒（毒）駕累犯名單出爐。（圖由裁決所提供）

    台北市第21波酒（毒）駕累犯名單出爐。（圖由裁決所提供）

    台北市第21波酒（毒）駕累犯名單出爐。（圖由裁決所提供）

    台北市第21波酒（毒）駕累犯名單出爐。（圖由裁決所提供）

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