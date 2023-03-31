3/31今彩539頭獎開出1注 獎落桃園市中壢

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/03/31 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（31日）開獎的第112000077期今彩539頭獎開出1注，由桃園市中壢區文化里吉林路121之1號的「吉吉吉彩券行」開出，可得800萬元，第112000036期大樂透、第112000077期雙贏彩均摃龜。

第112000036期大樂透中獎號碼「10、26、22、29、45、47，特別號：41」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共18注中獎，每注可得11萬3235元；肆獎共71注中獎，每注可得1萬8454元；伍獎共1414注中獎，每注可得2000元；陸獎共1832注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9404注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7430中獎，每注可得400元。

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第112000036期49樂合彩中獎號碼為「10、26、22、29、45、47」，四合共1注中獎，可得20萬元；三合共44注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2560注中獎，每注可得1250元。

第112000077期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、06、09、10、11、12、15、16、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共113注中獎，每注可得500元；肆獎共1220注中獎，每注可得100元。

第112000077期今彩539中獎號碼為「02、21、26、27、35」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共125注中獎，每注可得2萬元；參獎共5386注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7512注中獎，每注可得50元。

第112000077期39樂合彩中獎號碼為「02、21、26、27、35」，四合共1注中獎，可得21萬2500元；三合共121注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6633注中獎，每注可得1125元。

第112000077期3星彩中獎號碼為「726」，正彩共42注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000077期4星彩中獎號碼為「5626」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」 。

雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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