為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    3/31今彩539頭獎開出1注 獎落桃園市中壢

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2023/03/31 22:15

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（31日）開獎的第112000077期今彩539頭獎開出1注，由桃園市中壢區文化里吉林路121之1號的「吉吉吉彩券行」開出，可得800萬元，第112000036期大樂透、第112000077期雙贏彩均摃龜。

    第112000036期大樂透中獎號碼「10、26、22、29、45、47，特別號：41」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共18注中獎，每注可得11萬3235元；肆獎共71注中獎，每注可得1萬8454元；伍獎共1414注中獎，每注可得2000元；陸獎共1832注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9404注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7430中獎，每注可得400元。

    第112000036期49樂合彩中獎號碼為「10、26、22、29、45、47」，四合共1注中獎，可得20萬元；三合共44注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2560注中獎，每注可得1250元。

    第112000077期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、06、09、10、11、12、15、16、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共113注中獎，每注可得500元；肆獎共1220注中獎，每注可得100元。

    第112000077期今彩539中獎號碼為「02、21、26、27、35」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共125注中獎，每注可得2萬元；參獎共5386注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7512注中獎，每注可得50元。

    第112000077期39樂合彩中獎號碼為「02、21、26、27、35」，四合共1注中獎，可得21萬2500元；三合共121注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6633注中獎，每注可得1125元。

    第112000077期3星彩中獎號碼為「726」，正彩共42注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000077期4星彩中獎號碼為「5626」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

    雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3/31 大樂透、雙贏彩、今彩539開獎囉！
    2023/03/31 20:57

    3/31 大樂透、雙贏彩、今彩539開獎囉！
    3/30 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中
    2023/03/30 22:19

    3/30 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中

    小檜溪公園首排「合康檜邑」2-4房
    3/30 威力彩、雙贏彩、今彩539獎號出爐！
    2023/03/30 20:56

    3/30 威力彩、雙贏彩、今彩539獎號出爐！
    3/28 大樂透、雙贏彩、今彩539開獎啦！
    2023/03/28 20:58

    3/28 大樂透、雙贏彩、今彩539開獎啦！

    痘花臉宅男靠它「抗痘」對比照超驚人
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播