3/30 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中。（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/03/30 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月30日）第112000026期威力彩、第112000076期雙贏彩頭獎均摃龜，今彩539頭獎1注中獎，由台中市豐原區西安里中正路467號1樓「大來彩券行」開出。

第112000026期威力彩中獎號碼為「第一區：01、12、17、26、33、38，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共51注中獎，每注可得2萬元；伍獎共226注中獎，每注可得4000元；陸獎共1467注中獎，每注可得800元；柒獎共2689注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4530注中獎，每注可得200元；玖獎1萬8831注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2728注中獎，每注可得100元。

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第112000026期38樂合彩中獎號碼為「01、12、17、26、33、38」，五合摃龜；四合3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共67注中獎，每注可得5750元；二合共1626注中獎，每注可得750元。

第112000076期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、06、10、11、12、15、17、19、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎共117注中獎，每注可得500元；肆獎共1258注中獎，每注可得100元。

第112000076期今彩539中獎號碼為「07、13、18、25、39」，頭獎1注中獎，可得800萬；貳獎共192注中獎，每注可得2萬元；參獎共6462注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1366注中獎，每注可得50元。

第112000076期39樂合彩中獎號碼為「07、13、18、25、39」，四合共12注中獎，每注可得21萬5000元；三合共313注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8967注中獎，每注可得1125元。

第112000076期3星彩中獎號碼為「134」，正彩共38注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000076期4星彩中獎號碼為「4033」，正彩共13注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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