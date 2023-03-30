為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    3/30 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中

    3/30 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中。（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    3/30 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中。（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2023/03/30 22:19

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月30日）第112000026期威力彩、第112000076期雙贏彩頭獎均摃龜，今彩539頭獎1注中獎，由台中市豐原區西安里中正路467號1樓「大來彩券行」開出。

    第112000026期威力彩中獎號碼為「第一區：01、12、17、26、33、38，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共51注中獎，每注可得2萬元；伍獎共226注中獎，每注可得4000元；陸獎共1467注中獎，每注可得800元；柒獎共2689注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4530注中獎，每注可得200元；玖獎1萬8831注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2728注中獎，每注可得100元。

    第112000026期38樂合彩中獎號碼為「01、12、17、26、33、38」，五合摃龜；四合3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共67注中獎，每注可得5750元；二合共1626注中獎，每注可得750元。

    第112000076期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、06、10、11、12、15、17、19、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎共117注中獎，每注可得500元；肆獎共1258注中獎，每注可得100元。

    第112000076期今彩539中獎號碼為「07、13、18、25、39」，頭獎1注中獎，可得800萬；貳獎共192注中獎，每注可得2萬元；參獎共6462注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1366注中獎，每注可得50元。

    第112000076期39樂合彩中獎號碼為「07、13、18、25、39」，四合共12注中獎，每注可得21萬5000元；三合共313注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8967注中獎，每注可得1125元。

    第112000076期3星彩中獎號碼為「134」，正彩共38注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000076期4星彩中獎號碼為「4033」，正彩共13注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3/17 大樂透1億頭獎落桃園！今彩539頭獎落新北
    2023/03/18 05:58

    3/17 大樂透1億頭獎落桃園！今彩539頭獎落新北
    3/13 威力彩、雙贏彩頭獎摃龜 今彩539頭獎800萬開出2注
    2023/03/13 22:26

    3/13 威力彩、雙贏彩頭獎摃龜 今彩539頭獎800萬開出2注

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    3/4 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！
    2023/03/04 22:19

    3/4 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！
    2/20 威力彩連10摃！今彩539開出1注800萬獎落新北
    2023/02/20 22:22

    2/20 威力彩連10摃！今彩539開出1注800萬獎落新北

    空調選購指標 兼顧清潔抑菌為首選
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播