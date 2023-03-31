21名檢察長候選人名單出爐！法務部3司長全報名
〔記者吳政峰／台北報導〕法務部今年開出4到6個檢察長職缺，由負責提名入圍的檢察官人事審議委員會中的9位民選委員對外徵才，3月31日下午5點半截止，共吸引21人報名，其中除了法務部常務次長林錦村與主秘顏迺偉，法務部3個司長亦參戰，出乎外界意料。9位民選委員預定4月13日召開會前會，選出推薦人選。
9位由基層檢察官選出的民選委員指出，對外徵求有意願參加檢察長遴任者至3月31日下午5點半截止，共計21位，向法務部人事處確認後，均符合資格，將依法官法規定，提出建議職缺二倍人選入圍，並於4月14 日（五）提交檢審會討論及審議，再推薦給法務部長圈選。
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本次特殊之處在於，不只常務次長及主秘報名，法務部全部司長亦全部參加遴選（檢察司、法制司、綜合規劃司等三個司長參加遴選，保護司、法律事務司、國際及兩岸法律司等三個司長目前為懸缺），檢察界研判「戰況激烈」。
民選委員表示，即日起至4月12日晚間12時止，將向全國檢察官及各界蒐集意見，並訂於4月13日（四）下午2 時召開會前會討論推薦名單。歡迎各界以電子郵件等方式，具體推薦或提供意見予任一民選委員，意見僅供內部討論參考，均不予公開，未具名且難以查證者，不納入討論。
21名檢察長候選人名單如下：（依照司法官期別排列）
1.吳萃芳。高等檢察署台中檢察分署主任檢察官。24期
2.林慶宗。法務部行政執行署署長。26期
3.張金塗。高等檢察署高雄分署主任檢察官。26期
4.林錦村。法務部常務次長。28期
5.黃玉垣。法務部法制司司長。28期
6.王文德。法務部綜合規劃司司長。30期
7.顏迺偉。法務部主任秘書。33期
8.汪南均。法務部國際及兩岸法律司副司長。33期
9.吳慧蘭。高等檢察署檢察官。33期
10.黃謀信。法務部檢察司司長。33期
11.曾昭愷。高等檢察署台南分署檢察官派兼司法院政風處處長。34期
12.謝名冠。高等檢察署台中檢察分署檢察官。34期
13.曾文鐘。高等檢察署檢察官。35期
14.洪景明。宜蘭地方檢察署檢察官。35期
15.柯宜汾。法務部司法官學院教務組長。36期
16.陳佳秀。法務部保護司副司長。37期
17.孫治遠。高等檢察署檢察官借調法務部調查局政風室主任。37期
18.林漢強。台北地方檢察署派駐廉政署視察室主任。38期
19.陳淑雲。台北地方檢察署借調警政署政風室主任。38期
20.謝謂誠。台中地方檢察署檢察官。38期
21.周士榆。台北地方檢察署借調國家安全局政風處處長。39期